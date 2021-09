Grande Fratello Vip, nuovo regolamento: si verrà espulsi solo per un ragione

Gossip TV

Alfonso Signorini, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato tutte le novità della nuova edizione.

Lunedì 13 settembre prossimo andrà in onda il primo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo mesi di indiscrezioni varie oggi è stato svelato il cast ufficiale del reality show che sarà condotto dalla terza volta consecutiva da Alfonso Signorini e da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Signorini ha svelato alcune importanti novità del regolamento di quest'anno, tra cui le modalità di squalifiche. Per la sesta edizione si intende adattarle solo nel caso di eventuali bestemmie. Nel caso di epiteti razzisti, omofobi o sessisti, si valuterà l'intenzione e non i termini.

"La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5. La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite".

"Terza novità, da me fortemente voluta - ha continuato il conduttore - è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due “grandi sorelle”, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende”.

Ecco i 22 concorrenti della sesta edizione pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.