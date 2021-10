Grande Fratello Vip, nuovi Concorrenti pronti ad entrare in gioco: ecco chi sono

Gossip TV

Si vocifera che il cast del Grande Fratello Vip stia per arricchirsi delle presenza di altri due Vipponi.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip continua ad appassionare il pubblico di Canale5, curioso di scoprire le nuove dinamiche che si creeranno in Casa, assistere a scontri sempre più feroci e audaci dichiarazioni d’amore. Nelle ultime ore serpeggia un rumor che vorrebbe molto vicino l’ingresso di nuovi concorrenti nella casa di Cinecittà. Ecco chi sono e quando dovrebbero entrare nel reality show di Alfonso Signorini.

GF Vip, arrivano nuovi concorrenti!

Alfonso Signorini ha selezionato un cast decisamente variegato per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, e la scelta sta dando i suoi frutti. Gli scontri a Cinecittà sono all’ordine del giorno, anche se sempre più spesso hanno come protagonista Soleil Sorge che è decisamente il primo motore immobile di questa stagione del programma di Canale5. Niente storie d’amore al Gf Vip quest’anno, dal momento che neppure tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, accusato di avere “l’ormone impazzito”, sono riusciti a trovare un punto d’incontro per continuare l’intensa conoscenza. Tra un tira e molla e l’altro, l’incredibile glow up di Lulù Selassié che, da quando ha capito di doversi allontanare da Manuel Bortuzzo, sembra rinata, il pubblico si chiede quando arriveranno i nuovi concorrenti e, soprattutto, chi sono i nuovi Vipponi scelti da Signorini.

Nelle ultime settimane, dopo il suo ingresso in casa e la richiesta diretta del presentatore, si è ipotizzato che la prima a varcare la porta rossa di Cinecittà sarà Valentina Nulli Augusti, l’araba fenice reduce dalla fine della relazione con il giovane ex fidanzato Tommaso Eletti, e già in guerra aperta con alcune donne della Casa. Deianira Marzano, inoltre, ha confermato i sospetti sul papabile ingresso del fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi.

Una notizia che, se confermata, siamo certi che farà impazzire di gioia la bombasti soubrette (sempre che Francesca non sia eliminata prima di poter condividere questa avventura con Alessandro). Infine, dopo lo spoiler di Sophie Codegoni, anche la Marzano ha confermato che al Gf Vip sta per arrivare la giunonica Antonella Fiordelisi, che di certo porterà scompiglio tra gli uomini della Casa. Insomma, le identità dei nuovi gieffini sono chiare ma rimane ancora un mistero la data del loro ingresso ufficiale.

