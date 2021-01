Grande Fratello Vip, nuove indiscrezioni sul Tradimento di Natalia Paragoni: la reazione di Andrea Zelletta

Gossip TV

Circolano nuove indiscrezioni sul presunto tradimento di Natalia Paragoni. Alfonso Signorini metterà al corrente Andrea Zelletta della situazione durante la Puntata del Grande Fratello Vip?

Serpeggiano nuove indiscrezioni sulla presunta infedeltà di Natalia Paragoni, la bellissima fidanzata di Andrea Zelletta. Alcuni inquilini del Grande Fratello Vip nutrono seri dubbi sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ora un nuovo scoop potrebbe dare ragione a quelli che inizialmente sembravano essere semplici pettegolezzi.

Grande Fratello Vip, nuovo scoop bomba su Natalia Paragoni

L’incontro tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip non ha messo un freno alle polemiche. Distrutto per l’enigmatico biglietto che la sua fidanzata gli ha spedito per Natale, l’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto giorni molto difficili in preda ai dubbi più atroci. Fortunatamente, sembra che tra i due vi sia stata una semplice incomprensione e Zelletta è apparso più sereno durante la Puntata dopo aver potuto parlare con la sua fidanzata. A far indispettire l’inquilino di Cinecittà, tuttavia, ci hanno pensato Giacomo Urtis e Dayane Mello che hanno rivelato che girava la voce che Natalia avesse trascorso una serata particolare a Capri in compagnia di un’altro uomo, identificato poi in Leonardo Maria Del Vecchio. Secondo quanto riportato dai gieffini, l’uomo avrebbe corteggiato spudoratamente la Paragoni riempiendo lei e la madre di costosi regali.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta sotto attacco: la fidanzata a cena con un ex Tronista

Mentre la Mello ha chiesto scusa ad Andrea per aver messo in giro quel pettegolezzo in Casa, per sancire una tregua effimera dal momento che i due si sono scontrati nuovamente pochi giorni dopo, Gabriela Parpiglia ha lanciato una nuova bomba su Natalia. Stando al gossip riportato dal giornalista, la Paragoni sarebbe andata a cena con Marco Cartasegna, ex di Soleil Sorge, all’insaputa dello Zelletta. Alfonso Signorini metterà al corrente il gieffino degli ultimi sviluppi sulla sua fidanzata durante la Puntata? Del resto c'è chi, come Tommaso Zorzi, crede che la reazione di Andrea sia stata fin troppo strana e tutt'altro che serena, e dunque sorge il dubbio che il pugliese avesse già scoperto qualcosa sul conto di Natalia prima di iniziare la sua avventura al Gf Vip.

