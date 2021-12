Grande Fratello Vip, notte di passione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: la regia censura

Gossip TV

La notte di Lulù e Manuel in Love Boat è stata del tutto esclusa dalle registrazioni, ma i gieffini rivelano cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno dichiarato di voler vivere il loro folle amore, consapevoli di non potersi più sottrarre a questo forte sentimento che li lega sin dai primi giorni di permanenza in Casa. Per premiare la sincerità dei due gieffini, Alfonso Signorini ha regalato loro una notte in Love Boat, peccato che i fan non abbiano potuto seguire da vicino la coppia, dato che la regia abbia censurato tutto.

Grande Fratello Vip, censura per Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

Il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ha tenuto i fan del Grande Fratello Vip con gli occhi incollati allo schermo. Lo sportivo ha iniziato a mostrarsi sempre più insofferente rispetto alle attenzioni soffocanti della dolce principessa etiope, che in più di un’occasione ha esagerato con le sue manifestazioni di affetto, risultando quasi ossessiva nei confronti di Manuel. Dopo essere stata duramente ripresa da Alfonso Signorini e spronata dai suoi colleghi del Gf Vip a vivere quest’esperienza unicamente in funzione di sé stessa, Lulù ha preso le distanze da Manuel ed è apparsa molto più serena.

Forse proprio a causa di questo repentino allontanamento, Bortuzzo ha ripensato alla relazione con Lulù e ha deciso di dichiararsi alla principessa, ammettendo di essersi innamorato di lei e di voler provare a viverla dentro e fuori le mura di Cinecittà. Al settimo cielo per la scelta di Manuel di rimanere al Gf Vip, Selassié ha ricevuto una bellissima notizia quando Signorini le ha fatto sapere di aver vinto una notte nella Love Boat con lo sportivo. I fan della coppia hanno atteso con impazienza la messa in onda delle immagini, curiosi di scoprire se Lulù e Manuel si sarebbero lasciati andare del tutto lontano dagli occhi indiscreti dei colleghi.

Purtroppo, la regia ha censurato l’intera notte tra i due gieffini, mandando in onda pochissimi spezzoni. Per fortuna, Lulù e Manuel hanno rivelato a tutti cosa è accaduto nel dettaglio, ammettendo di essersi accorta che le telecamere fossero spente. Tra i due sono volati baci passionali, romantiche dediche e Manuel ha sorpreso Lulù con un biglietto con scritto “ti amo” e una bellissima rosa rossa.

