Grande Fratello Vip, noto giornalista si candida per la prossima edizione

Gossip TV

Si parla molto in questi giorni dei possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Fra coloro che vorrebbero partecipare c’è un giornalista che per anni è entrato nelle nostre case leggendo il telegiornale.

Anche gli anchorman, se ci pensate, possono essere considerati delle star. Forse adesso non è proprio così, dal momento che in molte redazioni tv i giornalisti si alternano nella conduzione del telegiornale. Inoltre la concorrenza è spietata, e quindi è facile essere rimpiazzati dall'oggi al domani. Ma c'era un'epoca non così lontana in cui chi faceva il mezzobusto, in particolare del tg1, era considerato di famiglia. Uno dei più celebri era senz'altro Attilio Romita. Ve lo ricordate? Se oggi parliamo di lui è perché, in una recente intervista a Chi, l'ex giornalista dalla giacca blu e l'immancabile fazzoletto nel taschino ha espresso il desiderio di partecipare al Grande Fratello Vip, che con il settimanale di gossip ha in comune Alfonso Signorini.

Attilio Romita: dalla laurea in Giurisprudenza al Tg1

Attilio Romita è nato a Bari il 1 agosto del 1953 e già al tempo dell'università ha cominciato con l'attività giornalistica. Prima ha lavorato per l'emittente privata Bari Radio Uno e poi per la tv privata TeleBari. Quindi è stata la volta della cooperativa giornalistica Olimpico, editrice del quotidiano Puglia. Infine Romita è passato dallo sport alla politica interna, facendo il suo ingresso nella redazione della sede Rai di Bari, dove ha condotto il Tg regionale. Nel 1990 gli orizzonti del buon Attilio si sono ampliati non poco quando è stato trasferito a Roma al Gr1, che all'epoca era diretto da Luca Giurato e poi da Livio Zanetti. Da giornalista parlamentare Romiti ha cominciato a seguire la politica, commentando vicende ed episodi piuttosto turbolenti del periodo. Nel 1995 il giornalista è stato trasferito al Tg2, continuando a occuparsi di politica interna prima con la direzione di Paolo Garimberti e poi di Clemente Mimun, per il quale è tornato alla conduzione incominciando dall'edizione della notte fino a quella delle 20.30. In questo periodo Attilio Romita ha svolto la funzione di chigista, occupandosi di Silvio Berlusconi e assistendo all'incontro fra quest'ultimo e l'allora presidente degli Stati Uniti George W. Bush a Camp David. Durante la guerra in Iraq Romita è stato inviato a New York per seguire il conflitto. Nel 2003 il giornalista è passato al Tg1 di Clemente Mimun, che gli ha affidato subito la conduzione dell'edizione delle 13.30 del telegiornale. Quando poi Lilli Gruber è stata eletta all'Europarlamento, Attilio Romita ha preso il suo posto nell'edizione delle 20.00.

Il ritorno a Bari e l'intervista a Chi

Nel 2013 Attilio Romita è tornato a Bari, dove ha guidato la redazione del tg regionale di Rai3. Per il giornalista l’abbandono della capitale è stato un duro colpo, ameno all'inizio. Ecco cosa ha dichiarato in proposito nell'intervista a Signorini: "Ero solo in auto con abiti, bagagli, effetti personali: ho pianto da Roma a Canosa. Un vero colpo. Poi è iniziata la mia seconda vita nella terra d'origine". Nella sua città natale Romita ha trovato l'amore ma ha anche avuto un problema di salute. Si è infatti operato al cuore: "Ho subito un intervento. Sono stato in terapia intensiva. Il motivo: un prolasso della mitrale. Forse perché l'ultimo anno in Rai per me è stato molto burrascoso".

Adesso A.R. è tornato in tv su Telenorba e si è reso conto che l'amore per il video non lo ha mai abbandonato. Nel tempo libero il giornalista ha seguito da fan accanito il Grande Fratello Vip, fino ad accarezzare il desiderio di entrare nella Casa: "Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate del Grande Fratello Vip, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta. Finalmente farei vedere a tutti che oltre al mezzobusto c'è un uomo giocherellone, ironico, che sa cucinare".

I possibili concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip

Chi altro potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip? Sono in molti ad aver manifestato il desiderio di apparire nel reality. Il sito Biccy ci informa che fra i concorrenti potrebbe esserci innanzitutto il pilota Andrea Iannone, che già era in lizza per l'attuale edizione ma che ha posticipato di un anno l'ingresso nella casa. Lo stesso dicasi per il campione di nuoto Alex Di Giorgio e per Manuel Bortuzzo, nuotatore rimasto paralizzato alle gambe. Nel reality potremmo trovare Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, così come Raffaella Fico e Pamela Prati, che era stata fra i concorrenti della prima edizione. Si sono candidati infine il costumista Giovanni Ciacci e Amedeo Goria, ex fiamma di Maria Teresa Ruta. Last but not least ci sarebbe Arisa. Staremo a vedere...