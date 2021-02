Grande Fratello Vip, "Non voglio più vedere la faccia di Rosalinda": Dayane Mello chiude per sempre

Gossip TV

Dayane Mello si confronta con Samantha De Grenet, confermando di non voler recuperare il rapporto con Rosalinda Cannavò, prima della Puntata del Grande Fratello Vip.

Samantha De Grenet ha tentato il tutto per tutto, parlando con Dayane Mello della delicata situazione che si è creata con Rosalinda Cannavò. Sperando di tamponare la situazione prima della Puntata del Grande Fratello Vip, la presentatrice ha cercato di spiegare alla modella che il suo atteggiamento è sbagliato anche se può avere radici giuste. La Mello, tuttavia, è categorica: non vuole più avere nulla a che fare con l’attrice siciliana e la loro amicizia è finita.

Gf Vip, Dayane Mello è categoria: addio Rosalinda Cannavò

Dayane Mello è decisa ad allontanare Rosalinda Cannavò, dopo più di cinque mesi trascorsi a stretto contatto nella Casa del Grande Fratello Vip. L’improvviso voltafaccia della modella brasiliana ha fatto infuriare Stefania Orlando, che è certa che Dayane stia giocando di strategia e sia gelosa del fatto che il gieffino non l’abbia scelta, sebbene lei non abbia mai nascosto di essere piuttosto interessata ad approfondire la conoscenza. La Mello è irremovibile e neppure la diplomazia di Samantha De Grenet riesce a scalfirla:

“Non farmi sentire il colpa, lei sta vivendo la sua storia d’amore. Non me ne frega niente, sono cinque mesi che vedo questa faccia e sono stanca anche io. Io sto benissimo non mi dispiace neanche un po’. Sono stanca di vedere la sua faccia triste, non lo sopporto più. La sua felicità non dipende da me, lei deve imparare ad essere felice da sola. Non voglio più questa responsabilità […] Ho altri pensieri per la testa, da due settimane ho perso un fratello e voglio pensare a mia figlia, a mio padre che sta soffrendo. Non questa ca**te qui, lei non mi fa neppure effetto”.

Gf Vip, prima della Puntata, Dayane chiude con la Cannavò

La De Grenet, attenta a non urtare la sensibilità della Mello sapendo quanto lei stia male per il lutto del fratello, che ancora deve elaborare con calma, ha fatto notare: “Lei ti vuole bene […] Tu hai passato sofferenze vere, di vita vera. Però quando succedono delle cose lei è stata al tuo fianco”. La presentatrice sottolinea come Dayane e Rosalinda abbiano fatto un percorso parallelo, e che non è giusto gettare tutto all’aria per delle incomprensioni dal momento che la siciliana le ha dimostrato tutto il suo amore. “Lei ha imparato tanto da me, ma arriva un momento in cui deve camminare con le sue gambe. Lei sta vivendo la sua storia con Zenga, lei deve cercare la sua verità. Io adesso sto soffrendo e non voglio fare parte della sua felicità. Io devo lavorare su me stessa. Io mi prendo le distanze per proteggere me stessa. Se tu mi parli di questo, io sto male e voglio stare bene perché ne ho bisogno”, ha confessato Dayane, sempre più velenosa nei confronti della Cannavò.

Quando la De Grenet, che potrebbe essere squalificata stasera, le ha chiesto di spiegare che il suo allontanamento è dovuto alla volontà di lasciare libera l’amica anche a Rosalinda, la Mello ha risposto caustica. Insomma, questo rapporto che ha animato per mesi orde di fan in tutto il mondo al grido di Rosmello, sembra essere definitivamente giunto al termine.

