Grande Fratello Vip, "Non sono topi da laboratorio": il Web si scaglia contro la produzione

Il popolo del Web si scaglia contro il prolungamento del Grande Fratello Vip con accuse molto pesanti.

La decisione di posticipare la data della Finale, prolungando ulteriormente la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha creato una polemica che sta infiammando il popolo del Web. Gli utenti chiedono di liberare i concorrenti dopo tanti giorni trascorsi in isolamento forzato nella Casa di Cinecittà, accusando la produzione del reality show di Canale5 di sfruttare le loro debolezze e fragilità per fare audience.

Grande Fratello Vip, polemica contro il prolungamento del Reality show

Sono trascorsi più di 120 giorni dal debutto della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione acclamata, dopo il successo della precedente, soprattutto grazie al cast variegato e dinamico scelto da Alfonso Signorini. I concorrenti del reality show di Canale5, dopo tanti mesi di reclusione forzata nella Casa di Cinecittà, tuttavia, iniziano a dare i primi segni di cedimento. Maria Teresa Ruta ha avuto una crisi isterica, che ha toccato il cuore degli spettatori ormai abituati a vederla sempre positiva e sorridente difronte alle difficoltà.

È toccato poi a Giulia Salemi, spesso in lacrime e non solo per la crisi che sta vivendo con Pierpaolo Pretelli. La bella influencer è provata e la sua sensibilità si sta affinando, portandola a scoppiare anche nelle discussioni quotidiane. Anche Tommaso Zorzi non è immune alla privazione dei propri affetti e alla routine sfiancate che si è instaurata al Gf Vip. Quando la produzione ha fatto sapere di non avere ancora una data certa per la Finale, Zorzi è esploso e la maggior parte dei concorrenti ha minacciato di lasciare.

Il popolo del Web denuncia la produzione del Grande Fratello Vip

I gieffini, infatti, ignorano che l'atto conclusivo programma è slittato nuovamente fino al 26 febbraio 2021 dal momento che Signorini non ha reso nota l’informazione ai diretti interessati. Il silenzio del presentatore ha infastidito non poco il popolo del web, furioso per il trattamento che stanno ricevendo i concorrenti del reality. Secondo alcuni, infatti, la produzione starebbe puntando proprio al crollo emotivo dei personaggi più forti per continuare a creare dinamiche e alzare lo share.

Se così fosse (e non ne abbiamo le prove, si intende) sarebbe a dir poco vergognoso il gioco sadico esercitato nei confronti del cast. Quel che è certo è che Alfonso dovrà dare modo ai gieffini di scegliere del loro futuro, così come è stato fatto dopo l’annuncio del primo prolungamento. Forse si teme una fuga, soprattutto da parte dei veterani che ormai non vedono più la luce in fonda al tunnel, e di certo la consapevolezza di dover trascorrere ancora molti giorni in casa cambierà di certo le sorti del reality e di molti concorrenti.

