Grande Fratello Vip, "Non siamo nella giungla brasiliana": Patrizia De Blanck fa piangere Dayane Mello

Gossip TV

Patrizia De Blanck se la prende con Dayane Mello, che scoppia quasi in lacrime dopo le parole della Contessa della Casa del Grande Fratello Vip.

Patrizia De Blanck nella bufera per le parole rivolte a Dayane Mello. La Contessa del Grande Fratello Vip si è lamentata del tono di voce, esageratamente alto, della modella che ci è rimasta molto male, confessando di essere stata vicina a scoppiare il lacrime.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck offende Dayane Mello

Non si placano le polemiche attorno alla partecipazione di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà, la Contessa della quinta edizione sta vivendo con serenità l’esperienza, trovando sempre il modo di suscitare la curiosità degli inquilini e del pubblico. La De Blanck ha raccontato un aneddoto shock sul suo passato, che ha fatto commuovere molto Barbara d’Urso.

La Contessa, sebbene sia propensa alla risata e allo scherzo, non va fatta mai arrabbiare. Così, quando Dayane Mello ha alzato troppo la voce per comunicare con l’amica Adua Del Vesco, che si trova reclusa del Cucurio, Patrizia si è lamentata. “Non sta bene in bocca. Questi urli, queste maniere comportamentali. Sembri una selvaggia del Brasile, invece sei una persona per bene. […] Sembra che vieni dalla giungla, una cafona e burina del Tufello”, ha dichiarato la De Blanck rimproverando pubblicamente la modella.

Patrizia De Blanck razzista con Dayane Mello al GF VIP?

Dayane si è sentita offesa dalle parole della gieffina e non ha nascosto di aver indossato un sorriso finto nel risponderle, ma che stava per scoppiare il lacrime. Dopo aver sgridato la Mello, Patrizia è andata a lamentarsi con gli inquilini del Cucurio, ignorando i tentativi di Adua di spiegare le ragioni dell’amica e ripetendo un’altra volta che le urla della modella appartengono alla ‘giungla brasiliana’. Secondo il pubblico del GF VIP, i continui riferimenti di Patrizia alla nazionalità di Dayane, usati con disprezzo come un paragone negativo, sono commenti che sfiorano il razzismo.

Alcuni telespettatori chiedono che Alfonso Signorini prende un provvedimento contro la Contessa, mentre altri sono certi della buona fede della donna. Nel frattempo, Dayane continua ad essere molto vicina a Francesco Oppini, nonostante il gieffino abbia dichiarato più volte di voler prendere le distanze da questa amicizia ambigua. Alba Parietti ha sparato a zero sulla Mello, nonostante il vero problema sia che spetta ad Oppini mettere fine a questo legame, ma il gieffino sembra non aver alcuna intenzione di tagliare i ponti con la modella.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip