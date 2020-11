Grande Fratello Vip, "Non rompere i co***oni": Patrizia De Blanck distrugge Paolo Brosio

Gossip TV

Paolo Brosio minaccia di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip e Patrizia De Blanck esplode, ridimensionando il gieffino.

Patrizia De Blanck non ha peli sulla lingua e non accetta che i concorrenti del Grande Fratello Vip cadano nel ridicolo, proprio davanti ai suoi occhi. Quando Paolo Brosio minaccia di lasciare la Casa, nonostante tutti abbiano chiesto di perdonarlo e di eliminare la sua candidatura alla Nomination, la Contessa esplode e rimette in riga il giornalista con la consueta severità.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck sbotta contro Paolo Brosio

La nobildonna della Casa del Grande Fratello Vip non ammette sciocchi errori. Patrizia De Blanck è uno dei Vip più trasparenti che popolano Cinecittà e ritiene che anche i suoi colleghi dovrebbero essere altrettanto rispettosi, evitando di lasciarsi andare ad inutili sfoghi che assomigliano ad attacchi di pura isteria. Dopo aver fatto piangere Stefania Orlando, la De Blanck si è scontrata molto duramente con Paolo Brosio. Il giornalista è finito in Nomination, poiché ha eluso il regolamento spifferando agli inquilini alcune notizie sul mondo esterno, che avrebbero dovuto rimanere segrete. Brosio non ha preso bene la punizione assegnata da Alfonso Signorini, dal momento che il giornalista sa che anche Andrea Zelletta ha violato le regole e trova ingiusto il fatto di essere l’unico punito. Signorini ha annunciato di aver preso una decisone su Andrea, mentre in Casa i Vip hanno ingaggiato una protesta simbolica per salvare il collega dal televoto che ha fatto quasi commuovere Brosio.

Paolo Brosio zittito da Patrizia De Blanck al Gf Vip

Poche ore fa, tuttavia, il gieffino è tornato a parlare della situazione minacciando di lasciare la Casa. Paolo, sconvolto dall’intimità spinta di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ha affermato di essere pronto ad abbandonare tutto se i suoi compagni lo ritengono troppo pensante. A questo punto, la De Blanck è esplosa e ha iniziato ad inveire contro il giornalista: “Paolo non serve a niente, rompi solo i co***oni. Rompi solo le scatole diventi un insopportabile rompi cavolo […] Cos’è una minaccia del ciufolo? Non rompere le scatole! Mi incavolo e non posso più sentire queste minacce”. Brosio ha cercato di difendersi ma il suo timido intervento è stato annullato dall’impeto della Contessa, veramente al limite della sopportazione per l’atteggiamento di Brosio e di alti concorrenti del reality show di Canale5.

