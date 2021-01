Grande Fratello Vip, "Non mi fido, ha smania di protagonismo": Dayane Mello contro Giulia Salemi

Gossip TV

Dayane Mello si sfoga con Samantha De Grenet, certa che Giulia Salemi abbia cambiato nuovamente atteggiamento dopo le Nomination della Puntata del Grande Fratello Vip.

Dopo l’ultima Puntata del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha preso le pati di Tommaso Zorzi arrivando a criticare apertamente la scelta di Giulia Salemi durante le Nomination. Ora, la modella brasiliana trova che l’influencer italo-persiana abbia cambiato completamente atteggiamento nei suoi confronti, confermandole di non potersi fidare di lei.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi esclude Dayane Mello?

Dayane Mello nutre molti dubbi sulla sincerità di Giulia Salemi. La bella modella ha fatto notare come l’influencer milanese abbia commesso un passo falso durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La Salemi, infatti, non ha preferito l’amico Tommaso Zorzi durante le Nomination per indicare i due possibili finalisti, dichiarando che lui stesso le ha chiesto di non favorirlo. Dichiarazioni non vere, che hanno portato Zorzi e Giulia a scontrarsi ferocemente. Un aereo per i due gieffini ha creato ulteriore tensione in casa, dal momento che la Salemi ha ammesso di sentirsi molto ferita dalle parole di Zorzi e di essere stanca di dover sempre trovare un modo per rimediare ai malumori di Tommaso. A sorpresa, Dayane si è schierata con l’influencer, ammettendo di trovare la scelta di Giulia molto ambigua, e con tutta probabilità dettata dalla sua personale strategia. Dopo mesi e mesi di elogi e complimenti a Zorzi e al suo percorso, infatti, è alquanto strano che nessuno lo abbia votato.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Giulia Salemi

Da quando ha espresso il suo parere, Dayane trova che Giulia sia cambiata radicalmente nei suoi confronti, allontanandosi e mostrandosi molto più fredda del solito. “Sento che se dovessi aver bisogno tu e Rosalinda, ci siete. Con lei non c'è questa sensazione, quindi non mi dà fiducia. Io non ce l’ho con lei, ma non mi va di far finta di essere la sua migliore amica”, ha ammesso la Mello confidandosi con Samantha De Grenet. La presentatrice ha confermato la sensazione della modella, dichiarando che la Salemi ha un carattere molto permaloso e non prende con sportività neppure le critiche più ironiche. Tuttavia, fa notare Samantha, nella vita possono esserci vari gradi di amicizia ed è possibile che tra Dayane e Giulia ci sia una bella intesa ma una relazione meno profonda. Infine, Samantha confessa di ritenere Giulia una persona poco matura per la sua età, mentre la Mello critica la sua smania di protagonismo. Di certo, visti i recenti fatti, ci sono tutte le premesse per una nuova e fuorisa lite: preparate i popcorn!

