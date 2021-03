Grande Fratello Vip, "Non ho intenzione di avere chiarimenti con lei": Samantha De Grenet contro Antonella Elia

Gossip TV

Dopo il Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet ha deciso di non perdonare Antonella Elia.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da pochi giorni e i Vipponi sono tornati alle loro vite, circondati dall’affetto dei cari. Samantha De Grenet, tuttavia, non può dimenticare le offese ricevute da Antonella Elia durante lo scontro in diretta che la viste protagoniste. Ospite del salotto di Pomeriggio 5, Samantha ha risposto a qualche domanda di Barbara d’Urso, confermando di non aver intenzione di chiarire la situazione con l’opinionista del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet non perdona Antonella Elia

Lo scontro in diretta tra Samantha De Grenet e Antonella Elia, a colpi di gorgonzola e scivoloni epici da parte dell’opinionista del Grande Fratello Vip, potrebbe rimanere nella storia del trash nostrano. L’opinionista potrebbe perdere la poltrona, e non essere riconfermata nella nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, anche a causa della polemica che si è alzata dopo le durasse parole che ha rivolto alla gieffina. Samantha, infatti, aveva raccontato pochi giorni prima della fatidica Puntata della sua lotta al cancro al seno, e l’enfasi che la Elia ha posto sulla critica dell’aspetto fisico della collega non è piaciuto proprio a nessuno. Concluso il Gf Vip, i concorrenti sono tornati alle loro rispettive vite e mentre Tommaso Zorzi scopre le critiche ricevute, Samantha è ospite del salotto di Pomeriggio 5. La padrona di casa ha chiesto all’ex concorrente cosa è successo con Antonella una volta fuori dalla Casa e la sua risposta ha lasciato senza parole.

“Le ho detto ‘una tigre non si gira per l’abbaiare di un cane’. Se la sento? Ma assolutamente no. Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo alla grandissima. Sono certa che continueremo a farlo. Non ho nessuna intenzione di avere chiarimenti o confronti con lei, non mi interessa. Credo che quello che è accaduto in diretta tv sia molto grave. A prescindere dalla malattia non si attaccano cos’ì gratuitamente le persone. Un conto è esprimere un parare, un altro è offendere. Non sarei disposta a parlarci, non voglio. Dopo il fatto, Alfonso mi ha chiesto scusa e ha tentato di farmi chiedere scusa da lei e invece Antonella ha continuato ad andarmi contro. Cosa mi ha dato più fastidio? Lei! Solo attacchi e cattiverie gratuite nei miei confronti da parte di quella signora. Per non uscirne male mi sono detta ‘conta fino a 10 e rilassati’. Se voglio dirle qualcosa? Zero! Le signore sanno quando stare in silenzio e oggi non voglio dirle proprio nulla”.

Chissà se l’ascensore di Live-Non è la d’Urso potrebbe essere l'unico modo risolvere questo contenzioso, a colpi di nuovo trash. Nel frattempo, la Elia non sembra essere molto preoccupata per le voci sul suo imminente licenziamento, certa che nessuno potrà mai rimpiazzarla adeguatamente.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.