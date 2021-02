Grande Fratello Vip, "Non faccio altro che pensarti": Rosalinda Cannavò scrive una lettera a Zenga

Gossip TV

Rosalinda Cannavò scrive una dolce lettera ad Andrea Zenga, eliminato dal Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò sente la mancanza di Andrea Zenga. La loro storia d’amore è stata interrotta dall’eliminazione del gieffino, ma l’attrice siciliana è certa che continuerà anche lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip. Presa dalla nostalgia, turbata dal tradimento di Dayane Mello e dagli scontri che si consumano in Casa, la Cannavò scrive una lettera molto romantica per Zenga.

GF Vip, Rosalinda Cannavò scrive una lettera a Zenga

La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ha spiazzato i fan del Grande Fratello Vip. L’attrice siciliana, infatti, ha parlato per mesi della sua relazione con Giuliano Condorelli, alternando momenti di insidiosi dubbi sul futuro a momenti di romantica pianificazione del futuro. Poi, all’improvviso, l’attrice siciliana ha messo gli occhi su Zenga e si è lasciata conquistare dalla sua dolcezza. Il gieffino non ha fatto mistero di essersi sentito immediatamente attratto da Rosalinda che rispecchia, in tutto e per tutto, i canoni della donna che vorrebbe al suo fianco.

Così, dopo un bigliettino romantico in cui la Cannavò ha espresso tutta la sua stima per come Andrea ha affrontato il confronto con il padre Walter, l’amore è sbocciato. La notizia ha infastidito non poco Dayane Mello che, dopo aver rivolto pesanti accuse all’amica, è arrivata a tradirla nel corso dell’ultima Puntata del reality show di Canale5, condannandola al televoto. Mentre Dayane viene difesa dalle dure parole di Tommaso Zorzi, la bella principessa delle favole di cartone ha scritto una lettera per la sua nuova fiamma.

“Spero che tu stia bene, non faccio altro che pensarti. Sento il vuoto in questa casa incredibile. Non so se ti arriverà mai questo mio biglietto ma ci provo comunque. Manca davvero pochissimo e finalmente ti rivedrò. Sappi che anche per me sei la la cosa più bella in questa folle esperienza. Mentre ti scrivo ho qui la famosa sciarpa che nella tombola nessuno voleva, e che guarda caso io scelsi. Immagino che al posto di questa ci siano le tue braccia”.

Se il pubblico sceglierà di salvare Stefania Orlando, la Cannavò potrebbe abbracciare molto presto Andrea, trovandosi per la prima volta in incitmità fuori dalle mura di Cinecittà, anche se la cosa che più incuriosisce il pubblico è: come andrà il confronto con il Condorelli?

