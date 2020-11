Grande Fratello Vip, "Nomination truccate": Antonella Elia attacca Patrizia De Blanck

Gossip TV

Patrizia De Blanck fa una gaffe durante le Nomination del Grande Fratello Vip e Antonella Elia accusa la Contessa di aver barato.

Le Nomination provocano sempre non poche discussioni e dividono i concorrenti del Grande Fratello Vip, creando antipatie e solide alleanze. Ma che succede se le votazioni sembrano essere state truccate? Patrizia De Blanck si lascia scappare un commento di troppo e Antonella Elia insinua il dubbio sulla Contessa del reality show di Canale5.

Gf Vip, Patrizia De Blanck incastrata dalle Nomination

Come sempre, le Nomination sono il momento più atteso e più temuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Le votazioni creano enormi fratture tra i concorrenti del reality show ma possono sottolineare anche la presenza di coalizioni solide e durature. Da diverse settimane, il pubblico del programma condotto da Alfonso Signorini ha la sensazione che alcuni gieffini siano d’accorso su chi nominare in Puntata, e trovano questo inaccettabile dal momento che il gruppo non può prevaricare sulle dinamiche del gioco in modo così schietto. Un esempio? Maria Teresa Ruta spedita al televoto un numero assurdo di volte, ma sempre premiata dai telespettatori che hanno deciso di non fare il gioco della maggioranza e salvare l’originalità e la freschezza della presentatrice. Dopo la squalifica di Stefano Bettarini e l’eliminazione di Paolo Brosio, il meno votato dal pubblico del Gf, in Puntata si sono svolte le Nomination ma si è creata immediatamente la polemica.

Patrizia De Blanck viola il Regolamento del Gf Vip?

Patrizia De Blanck, infatti, ha deciso di votare Stefania Orlando commentando: “Visto che stasera l’hanno nominata tutti, la nomino pure io. Tanto uno in più o uno in meno non cambia molto”. Immediata la reazione di Antonella Elia che ha letto nelle parole della Contessa la conferma che i concorrenti si mettono d’accordo prima della diretta. Dal momento che le nomine sono segrete, infatti, la De Blanck non avrebbe potuto sapere la scelta degli altri inquilini della Casa, se non a patto di aver stretto un accordo prima della Puntata. La De Blanck ha smentito categoricamente l’ipotesi della Elia e, conclusa la diretta, ha chiarito con i suoi compagni quando accaduto. Patrizia, indecisa tra il nominare Rosalinda Cannavò e Stefania ha tenuto entrambe le carte, esibendosi in un bluff magistrale e decidendo all’ultimo secondo per chi votare. Insomma, che ci fosse un accordo o meno, quel che è certo è che la De Blanck ha violato il regolamento.

