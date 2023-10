Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon: "Antonella Fiordalisi? Mi ha delusa"

Gossip TV

La vincitrice della sesta edizione del Gf Vip, ha parlato della lite con la Fiordalisi e delle recenti dichiarazioni di di Elenoire Ferruzzi.

La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, intervistata ieri da Turchesando in onda su Radio Cusano Campus, ha parlato del suo rapporto con Antonella Fiordelisi che, di recente, si è molto freddato dopo che le due ex gieffine erano rimaste in ottimi rapporti dopo la fine del reality.

Gf Vip, Nikita Pelizon: "Auguro ad Antonella Fiordalisi di spaccare, di arrivare dove vuole nella vita, di avere successo ma mi ha delusa"

La Pelizon ha parlato anche del suo corso motivazionale che ha alimentato molte polemiche.

"Per quanto riguarda i percorsi motivazionali, accetto tantissimo le critiche, soprattutto se costruttive. Bisogna però che venga capito il senso di quello che faccio, quindi credo che riguardo al progetto di Unica way ci siano state molte, troppe critiche. Sicuramente ci sono stati degli errori da parte mia, come ho già detto in un comunicato stampa. Farò dei corsi anche io per imparare a gestire certi tipi di situazioni da me."

"Ognuno fa le sue considerazioni - ha proseguito l'influencer triestina - Ho apprezzato il supporto degli amici nel privato, soprattutto Sarah e la mia amica Giulia. Ho ricevuto molte critiche su quello che stavo facendo, sia da personaggi conosciuti e non. Io ho parlato sempre della mia storia personale, dove ho avuto anche momenti di down totale. Dopo questo boom mediatico non sarei stata in grado di affrontare una situazione del genere senza il mio percorso interiore. Le parole hanno un peso. Oggi sono più consapevole di prima. Il mio corso si basa sulla ricerca della felicità e della positività"

Parlando della Fiordalisi, Nikita ha dichiarato:

"Le auguro di spaccare, di arrivare dove vuole nella vita, di avere successo. Lei mi ha delusa. Le chiedo scusa se si è sentita ferita per qualche motivo ma allo stesso tempo io ne sono rimasta molto delusa. Le auguro il meglio, che raggiunga tutti i suoi obiettivi. E va bene così. Sono contenta che abbia seguito i miei consigli."

La Pelizon ha parlato anche delle recenti dichiarazioni di Elenoire Ferruzzi e gli autori del reality, artefici di ogni dinamica che si crea nella Casa.

"Nessuno mi ha mai detto niente finché non sono uscita e mi hanno fatto i complimenti. Quindi io sono estremamente grata al Grande Fratello: oltre ad avermi insegnato tantissimo, mi hanno lasciato totalmente libera di essere me stessa e quindi per mia esperienza personale quello che sta affermando Elenoire non corrisponde a verità. Io non ho alcun rapporto con lei, le auguro ogni bene di tutto il mondo."

