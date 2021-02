Grande Fratello Vip, Nicolò Zenga sul flirt tra Rosalinda Cannavò e il fratello Andrea: "Non me l'aspettavo" (VIDEO)

Gossip TV

Nicolò commenta l'avvicinamento al Grande Fratello Vip tra Rosalinda e il fratello Andrea.

La complicità nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga cresce giorno dopo giorno. I due giovani concorrenti, dopo essersi resi conto di provare una forte attrazione, si sono infatti lasciati andare a un passionale bacio. Un avvicinamento inaspettato che è stato commentato anche da Nicolò Zenga.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Rosalinda ha dato l’impressione di voler chiudere definitivamente la sua lunga storia d'amore con Giuliano Condorelli, che intanto oltre a disattivare il proprio profilo Instagram ha diffidato il programma e tutti i suoi protagonisti. Neanche il tempo di ricevere la notizia, che la bella attrice si è lasciata andare a un passionale bacio nella notte con Andrea.

A commentare l'avvicinamento tra la Cannavò e Zenga, ci ha pensato Nicolò. Il fratello del concorrente, intervistato da Annie Mazzola e Awed nella trasmissione radiofonica Gf Vip Party, ha dichiarato: "Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo [...] Erano partiti entrambi molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata".

Nicolò ha continuato la sua intervista rivelando che Rosalinda rispecchia perfettamente il tipo di donna che piace ad Andrea: "Conoscendo Andrea, però sapevo che lei poteva essere diciamo il suo prototipo per capirci [...] Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare".

