Grande Fratello Vip, “Nicola Pisu? Troppi ormoni”: arriva una frecciatina inaspettata

Gossip TV

Samantha De Grenet commenta il flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan al Gf Vip.

Nicola Pisu si sta innamorando di Miriana Trevisan, ma sembra non essere ricambiato. Nella casa del Grande Fratello Vip l’amore non vuole proprio sbocciare e Samantha De Grenet commenta caustica l’atteggiamento del gieffino nei confronti della showgirl.

Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet punge Nicola Pisu

Nicola Pisu ha iniziato il percorso al Grande Fratello Vip sottotono, spaesato rispetto ai suoi compagni di viaggio. Dopo aver raccontato del suo difficile passato, segnato dall’abuso di droga, Nicola ha iniziato ad aprirsi e ha legare con alcuni inquilini di Cinecittà, mostrando un certo interesse per Soleil Sorge. La bionda influencer, accusata di aver tentato di avvelenare tutti, ha rifiutato le avances di Nicola, che si è poi concentrato su Miriana Trevisan.

La showgirl, dopo un iniziale scambio di effusioni, ha avuto non pochi ripensamenti sulla nascente love story, vittima del dubbio nel costatare le differenze caratteriali che li accomunano. Mentre Miriana frena Nicola, arriva una frecciatina inaspettata ai danni del gieffino da parte di Samantha De Grenet. Commentando il flirt ospite della puntata del Gf Vip Party, infatti, l’ex concorrente ha fatto notare: “Miriana è una donna attenta e adulta e saprà come affrontare e parlare della corsa in caso, Nicola sembrava dietro a Soleil Sorge e poi subito dopo al seguito di Miriana. Lo vedo molto facile, troppo facile. Ha troppi ormoni”.

Insomma, la De Grenet vede l’interessamento di Nicola nei confronti della Trevisan come una sorta di ripiego. Belle parole, invece, per Raffaella Fico della quale ha detto: “Raffaella sta dimostrando di avere un carattere forte e si sta mettendo in gioco e non è messa lì come bambolina”. Nonostante non sia particolarmente simpatica a Sonia Bruganelli, la Fico sta facendo un bel percorso in Casa, e ha mostrato il suo forte carattere, ma chissà se basterà questo per rimanere in gioco.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.