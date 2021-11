Grande Fratello Vip, Nicola Pisu torna in Casa e si scaglia contro Miriana Trevisan (VIDEO)

Gossip TV

Va in scena il primo confronto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip.

Puntata incandescente per Miriana Trevisan, finita nuovamente al televoto dopo un confronto acceso con Nicola Pisu. L’addio al Grande Fratello Vip ha portato l’ex gieffino a pensare al rapporto con la showgirl, e a prendere una posizione netta contro Miriana. Ecco cosa è successo durante la discussione tra i due protagonisti del reality show di Canale5.

GF Vip, Nicola Pisu contro Miriana Trevisan!

Nella casa del Grande Fratello Vip si è consumato un dramma amoroso tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. La showgirl si è lasciata avvicinare, sebbene titubante anche per via della differenza d’età, per poi tornare sui propri passi e chiudere con Nicola, proponendo al gieffino un’amicizia disinteressata, preferibilmente consumata lontano da Cinecittà. Inevitabilmente, Nicola ha sofferto molto per il repentino distacco di Trevisan, arrivando ad attaccarla apertamente durante le ultime Nomination prima della sua eliminazione. Fuori dalla casa del GF Vip, Nicola ha riflettuto su quanto accaduto con Miriana, arrivando alla conclusione che la showgirl non abbia fatto nulla per non illuderlo apertamente. Su invito di Alfonso Signorini, Pisu si è reso protagonista di un confronto diretto con Miriana, riservando parole al vetriolo alla showgirl.

"Ho visto che non ti sono mancato così tanto, mentre tu a me sì. Questa tua leggerezza, visto che dici che mi vuoi bene, sapendo come stavo nei tuoi confronti a livello sentimentale… Tu non ti sei mai staccata del tutto, mi hai fatto credere che fuori ci potrebbe essere una conoscenza più approfondito. Hai fermato tutto per un litigio”, ha sbottato Nicola. La gieffina si è difesa strenuamente, mettendo in chiaro di essere sempre stata coerente, e di aver sbagliato solo nel trattare Nicola da adulto non tendendo in considerazione la sua età anagrafica. “Io sono sempre stata così, ho cercato di proteggerti anche da me, pensa! Non è un litigio, è la rabbia che provi nei miei confronti. Io sono sempre stata chiara, ho detto che avrei approfondito come tua amica. Sotto ai tuoi occhi è normale che io provi disagio, quando sei andato via mi sono sentita più libera”, ha spiegato Miriana.

“Io sono convinto che da parte mia non ci possa essere né amicizia né altro, perché non mi sembra giusto. Io sono sempre stato coerente, tu meno. Hai cambiato più volte versione”, ha ribattuto Pisu. Dopo essere stato allontanato da Signorini, Nicola ha fatto ritorno in studio mentre Trevisan si è sfogata, ammettendo: “Ho sempre cercato di proteggerlo e lui ha sempre avuto rabbia. Io rispetto il suo dolore, ma la rabbia non la capisco”. Questa volta è la fine per Miriana e Nicola o ci aspetta un qualche colpo di scena?

