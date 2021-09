Grande Fratello Vip, Nicola Pisu svela un retroscena sulla durata del programma

Gossip TV

Nicola vuota il sacco: "Il Gf Vip durerà 93 giorni, ma potrebbe estendersi".

Tempo di confessioni inedite nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente Nicola Pisu ha vuotato il sacco svelando alcuni dettagli del contratto riguardanti la durata del reality show di Alfonso Signorini.

Il retroscena di Nicola Pisu sulla durata del Gf Vip

Durante la notte, Nicola e Sophie Codegoni si sono appartati in giardino e hanno iniziato a parlare della durata di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. E, proprio in quell'occasione, il giovane concorrente ha rivelato alcuni dettagli inediti del contratto: "Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma".

Come riportato da Biccy, la produzione del Gf Vip ha immediatamente cambiato inquadratura, ma ormai era troppo tardi. Le dichiarazioni del figlio di Patrizia Mirigliani hanno iniziato subito a fare il giro del web.

Sono passati pochi giorni dal suo ingresso, ma Nicola sembra essere riuscito a integrarsi bene con il gruppo. Parlando con Gianmaria Antinolfi, infatti, Pisu ha parlato del suo drammatico passato, segnato dalla dipendenza dalla cocaina: "Ero dipendente dalla coca. Tutto è iniziato che ero un ragazzo e poi le cose sono peggiorate. Ho fatto cose brutte anche in casa a mia madre. Non parlo di violenza fisica, ma psicologia. Non potevo nemmeno più avvicinarmi a lei a causa della denuncia che mi aveva fatto. […] Un anno fa mi volevo ammazzare".

