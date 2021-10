Grande Fratello Vip, Nicola Pisu passa la notte sul pavimento per Miriana Trevisan!

Gossip TV

Vedendo Miriana Trevisan sempre più distante, Nicola Pisu ha passato la notte a terra, vicino al letto della showgirl.

La situazione sta degenerando tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Più la showgirl chiede al collega del Grande Fratello Vip di lasciarle i proprio spazi, più lui fa di tutto per essere sempre al suo fianco. Dopo aver ritrovato Nicola steso sul pavimento, pur di trascorrere la notte vicino a lei, Miriana si sfoga furiosa.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan stufa di Nicola Pisu

Dopo un iniziale flirt, Miriana Trevisan ha messo in chiaro di non poter ricambiare la profondità dei sentimenti di Nicola Pisu. L’amore rime sopito nella casa del Grande Fratello Vip, nonostante tutti gli sforzi di Nicola che fa di tutto pur di avvicinarsi alla bella showgirl. Durante la notte, dopo l’incontro con Patrizia Mirigliani, la gieffina chiede a Nicola di rispettare il suo volere e lo invita a tornare nel suo letto. Lui, per tutta risposta, afferra un cuscino e trascorre la nottata a terra, pur di poter starle vicino.

Una scena che ha fatto storcere il naso a molti, compresa Miriana. La showgirl, dopo un risveglio amaro scaturito dalla scoperta della decisione di Nicola, si è sfogata con Carmen Russo. “Poiché é una cosa pubblica, lui non fa nulla di male perché vuole starmi vicino, ma non riesco a rifiutarlo perché ci rimane male. Questa mattina con calma glielo dico. Cioè si è addormentato a terra, pur di stare vicino a me. È una cosa bella ma io non la voglio. Se voglio dormire da sola, voglio dormire da sola”, ha sbottato Trevisan decisamente alterata.

“La notte è una cosa intima e io non voglio. Non mi va bene così”, ha concluso Miriana. “Secondo me lui non si stancherà mai, perché lui è molto preso da te. Sei una bella donna, sei simpatica e lui è innamorato. Più lo tratti con distacco, più lui si lega. È molto dolce ma non è giusto”, ha fatto notare Carmen, certa che Nicola non stia cogliendo i segnali della showgirl.

