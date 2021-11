Grande Fratello Vip, Nicola Pisu nella bufera per la frase rivolta a Miriana, la mamma Patrizia Mirigliani rompe il silenzio

Gossip TV

L'intervento della madre di Nicola dopo le parole del figlio alla Trevisan.

Ieri, durante le nomination della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, si sono scontrati duramente Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Tra i due sembra ormai sancita la parola fine tant'è che entrambi si sono nominati a vicenda. Poco prima, durante la sorpresa fatta a Miriana da parte del figlio, Nicola era rimasto impassibile e, alla domanda di Signorini sul perché non si fosse alzato ad abbracciare la Trevisan, aveva replicato di fare solo le cose che si sentiva.

Le cose, come detto, sono degenerate nella stanza Superled durante le nomination. Nicola ha nominato Miriana aggiungendo di essersi sentito più volte preso in giro da lei. Il 32enne trentino ha poi aggiunto una frase che ha fatto infuriare il padrone di casa. "Ti meriti chi ti tratta male" ha affermato Pisu, poi costretto a scusarsi per la battuta poco felice.

In studio hanno condannato senza appello la frase di Nicola, giudicandola molto grave. Miriana, dal canto suo, è scoppiata a piangere e successivamente ha dichiarato di reputare il ragazzo aggressivo, un uomo che non vorrebbe mai presentare a suo figlio.

Poco, fa, la mamma di Nicola, Patrizia Mirigliani ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua.

"È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla – ha scritto Patrizia - Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma". Nessun riferimento alla frase rivolta a Miriana ma anzi un modo per sostenere Nicola in un momento decisamente difficile.

