Grande Fratello Vip, Nicola Pisu confessa: "Mi piace tanto Soleil, vorrei provare a baciarla"

Nicola rivela il suo interesse per Soleil nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tutti pazzi per Soleil Sorge. Dopo Gianmaria Antinolfi e Tommaso Eletti, anche Nicola Pisu ha confessato di essere seriamente interessato alla bella influencer italo-americana, con cui ha instaurato un bellissimo rapporto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nicola Pisu interessato a Soleil Sorge, la confessione al Gf Vip

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Nicola non è riuscito più a nascondere il suo interesse per Soleil e, parlando con il suo amico Davide Silvestri, gli ha confessato: "Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto".

Come riporta Biccy, il gieffino ha continuato rivelando di voler baciare l'influencer: "Quando sto con lei sto bene. [...] Io non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo".

Dopo aver ascoltato le parole di Pisu, Silvestri ha provato a dargli dei consigli: "Se secondo te lei lo sa già, trai le tue conclusioni. Se però provi davvero qualcosa prova ad andare ad uno step oltre. Sempre però non esagerando in quello che fai. Ma prima di provare a baciarla devi essere sicuro che non si tiri indietro. Questo devi capirlo tu e non posso dirtelo io. Però non buttarti senza prima provare a capire cosa pensa lei".

