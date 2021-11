Grande Fratello Vip, Nicola Pisu bestemmia: la decisione di Alfonso Signorini

Gossip TV

Nicola Pisu accusato di aver bestemmiato al Grande Fratello Vip.

Tra le poche regole non violabili, che Alfonso Signorini ha deciso di mantenere per gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, c’è quella di non bestemmiare. Un video di Nicola Pisu ha fatto arricciare il naso ai fan, certi che il gieffino abbia violato la regola. Ora sta a Signorini decidere il futuro di Nicola nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, Nicola Pisu ha bestemmiato?

Alfonso Signorini ha chiarito sin dalle prime puntate, che la sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà diversa da quelle precedenti, segnate da molte squalifiche spesso non del tutto condivise dall’opinione pubblica. Tra le regole che tutti sono costretti ad osservare, tuttavia, rimane quella di non bestemmiare, pena l’eliminazione immediata. Nicola Pisu, protagonista della tormentata storia d’amore mai decollata con Miriana Trevisan, sembra aver commesso un grave falso passo, pronunciando una bestemmia.

Nicola soffre molto dopo essere caduto e aver accusato un forte dolore nella zona del coccige, tanto che il medico è dovuto intervenire tempestivamente prescrivendo una cura per limitare i danni. Nel video che inchioda Nicola, il gieffino si allunga verso terra per recuperare un oggetto, e il dolore lancinante gli provoca un’esclamazione che ha tutta l’aria di essere una bestemmia.

Il pubblico è diviso, dal momento che molti ritengono che Nicola vada perdonato poiché estremamente dolorante, e molti altri non hanno sentito epiteti divini calunniosi come sostenuto da chi, invece, il video lo ha condiviso sui social per criticare Pisu. La questione, dunque, è estremamente dibattuta e, mentre Davide Silvestri prende le distanze da Soleil Sorge, sarà compito di Signorini prendere una decisione sull’accaduto. Nicola verrà squalificato?

mi sono sentita profondamente offesa per questa bestemmia di nicola pisu alla sua santità la madonna merita la squalifica @GrandeFratello #gfvip pic.twitter.com/3wOBnozDYO — ᴠɪʟʟᴀɴᴇʟʟᴇ (@margotsbullock) November 7, 2021

