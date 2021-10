Grande Fratello Vip, Nicola Pisu a Mirana Trevisan: "Mi sono innamorato di te"

Gossip TV

Il 32enne trentino apre il cuore alla showgirl campana.

L'amore non è nell'aria di Cincecittà. O, almeno, non c'è nel grande loft della Casa del Grande Fratello Vip. Quest'anno, nel reality show, non sbocciano relazioni e nemmeno continuano. Dopo lo stop di Manuel a Lulù e il due di picche preso da Gianmaria da parte di Sophie, arriva un altro palo: quello preso da Nicola Pisu dalla showgirl campana Miriana Trevisan. Nonostante le dolci dichiarazioni del nipote dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, l'ex ragazza di Non è la Rai, ha messo un punto e ha chiarito che, quanto meno dentro la Casa, tra loro non accadrà mai nulla.

Il motivo? La showgirl ha parlato della differenza di età in primis ma a pesare maggiormente è probabile che ci sia il figlio Nicola, nato dal matrimonio di Miriana con Pago. La 49enne originaria di Napoli, non se la sentirebbe di avvicinarsi ad un uomo senza prima avere il consenso del figlio. Una decisione dolorosa, frutto anche di relazioni passate che hanno fatto soffrire entrambi.

Ieri, prima della festa a tema del Gf Vip, i due sono tornati a confrontarsi. "Voglio divertirmi, mi fa molto piacere se stai vicino ma oltre questo non ci riesco. Mi fa piacere un certo tipo di avvicinamento ma se vuoi baciarmi non me la sento, per me quella è un’intimità molto forte. Non me la sento" ha precisato Miriana. "Mi sono innamorato di te" ha dichiarato Nicola. "Io non gioco con le persone, ce la metto tutta per stare con una persona e vorrei stare con te",ha continuato.

Miriana ha spiegato poi che magari un giorno fuori dalla Casa, potranno riavvicinarsi ma per ora lo ha escluso. "Mi piaci con prudenza perché a te piaccio in modo molto forte quindi non ti voglio ferire, non ti voglio mentire", ha concluso la showgirl.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.