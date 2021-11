Grande Fratello Vip, Nicola Pisu: "14 anni difficili tra droga e furti, era diventato violento"

Gossip TV

Patrizia Mirigliani, la madre del 32enne trentino, intervistata dal settimanale Oggi.

La mamma di Nicola Pisu, patron del concorso di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, è tornata a parlare del figlio, del travagliato passato vissuto insieme a causa della tossicodipendenza e della sua attuale esperienza televisiva al Grande Fratello Vip.

"Sta vivendo un’opportunità di lavoro e si sta confrontando per la prima volta con se stesso - ha dichiarato al settimanale Oggi - È entrato per portare un messaggio, quello di un ragazzo che ha vissuto 14 anni difficilissimi di lotta con la dipendenza da stupefacenti. […] Vedo un ragazzo che sta raggiungendo una nuova consapevolezza e una madre che vede la luce dopo un periodo nero. Prima di entrare nella Casa mi ha detto: “Nella mia famiglia sono stato sempre in disparte. Si è parlato tanto di me, ma pochi mi conoscono davvero".

A causa dei problemi di Nicola, la donna è arrivata a denunciare il figlio, un gesto che il 32enne trentino ha descritto come ciò che ha rappresentato la sua salvezza.

"Con immenso dolore. Nicola era diventato violento, anche se mai fisicamente. La richiesta di denaro era costante, stressante, la sua dipendenza lo aveva cambiato. L’assenza del padre, il bullismo subito… la droga era la sua soluzione per non soffrire. Poi sono cominciati i furti di oggetti di valore, mi assicurava “rubo solo a te”. Gli spiegavo che un furto è sempre un furto. Non sapeva come fare per trovare soldi, visto che gli avevo tagliato i fondi e avevo totale controllo sui suoi movimenti di denaro."

"Non ci siamo visti per lungo tempo - ha continuato - A un certo punto ha realizzato il male che si stava facendo. La spinta è partita da lui, spero non sia un’altra illusione".

Sul rapporto con Miriana Trevisan, di cui Nicola si dichiara innamorato, Patrizia ha dichiarato:

"Sono intervenuta nella vita di mio figlio solo quando ho visto la precarietà della sua salute psicofisica, ma non ho mai messo voce sui suoi rapporti sentimentali. Non ho nulla contro Miriana e mi fa arrabbiare quando si incupisce per la loro differenza di età. In tv ho voluto solo capire qualcosa in più sui sentimenti di lei per evitare a Nicola una ulteriore sofferenza. Ma devono essere liberi di viversi."

