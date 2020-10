Grande Fratello Vip, nessuna squalifica per Patrizia De Blanck: "Ha rivolto l'espressione verso se stessa"

Gossip TV

Alfonso Signorini riprende in diretta al Grande Fratello Vip la Contessa, ecco perchè non è stata squalificata.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. La contessa Patrizia De Blanck, che in settimana si è lasciata andare a un commento omofobo, non è stata squalificata dal gioco. La produzione del reality ha deciso di non prendere provvedimenti perché il termine è stato usato verso sé stessa e non verso altre persone.

Patrizia De Blanck non viene squalificata al Gf Vip, ecco perché

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha ripreso in diretta Patrizia per via della leggerezza con cui si è lasciata andare a un'esternazione omofoba. Il conduttore ha chiamato nel confessionale la Contessa e Tommaso Zorzi per affrontare l'argomento e mostrare a tutti il filmato riassuntivo in cui la donna diceva: "Ho la voce del gay, del fro**o. Senti che voce che mi è venuta".

Signorini ha ripreso la parola manifestando una certa delusione nei confronti dei concorrenti che continuano a commettere questi errori: "L'espressione infelice tu l'hai rivolta a te stessa e quindi proprio per questo non è stata presa nemmeno in considerazione l'idea della squalifica perché lo hai fatto rivolta verso te stessa. Era una considerazione tua personale, non era rivolta a una persona sensibile a questo genere di termine. Detto questo, vorrei veramente che tu e le persone che usano questi termini comprendeste che è davvero brutto, anche se ci si rivolge a se stessi, sentire usare certi termini".

La De Blanck ha cercato subito di giustificarsi affermando che non era affatto sua intenzione ferire nessuno: "Io sono un'icona gay. Ho tutti amici gay, ci adoriamo, ne ho sposato pure uno. Lungi da me l'idea di voler offendere, non lo farei mai. Te lo giuro su mia figlia, non lo dirò mai più". Il conduttore del Grande Fratello Vip e Tommaso sono stati comprensivi e hanno riconosciuto che non c’era alcuna malizia, ma allo stesso tempo hanno invitato la Contessa a non usare più questo termine e a prestare più attenzione. "Non possiamo neanche lontanamente pensare di ferire le persone sensibili" ha concluso Alfonso.

