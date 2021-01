Grande Fratello Vip, Nello Sorrentino su Carlotta Dell'Isola: "Datele tempo, il suo vero carattere uscirà fuori"

Gossip TV

Nello commenta il percorso di Carlotta al Grande Fratello Vip.

Carlotta Dell'Isola è stata tra gli ultimi concorrenti arrivati al Grande Fratello Vip. L'ex protagonista di Temptation Island, però, non è riuscita ancora a tirare fuori il suocarattere esplosivo e fumantino che aveva dimostrato di avere a Temptation Island nelle discussioni con il fidanzato Nello Sorrentino.

La confessione di Nello Sorrentino sul percorso al Gf Vip di Carlotta Dell'Isola

Intervistato da Novella 2000, Nello ha parlato del percorso di Carlotta nella Casa del Grande Fratello Vip dichiarando: "Sono contesti totalmente diversi. A Temptation Island Carlotta e io eravamo andati per chiarire delle incomprensioni ed era normale che nascessero vari battibecchi. Adesso al Grande Fratello Vip la mia fidanzata si sta confrontando con personaggi dello spettacolo molto famosi ed è ovvio che resti un po’ in disparte. Non è abituata ed è comprensibile".

"Datele tempo, sono certo che prima o poi il suo vero carattere uscirà fuori" ha aggiunto Sorrentino spiegando che prima o poi il vero carattere della ragazza uscirà fuori anche al Gf Vip "Chiacchiera con tutti e nessuno le ha mai detto delle cose per farla innervosire. Mi auguro che questo suo lato umano piaccia anche al pubblico che guarda la trasmissione e che le faccia proseguire il gioco. [...] Quello che adesso mi interessa è che sia felice e soddisfatta del percorso che sta facendo".

Durante la loro partecipazione a Temptation Island, Carlotta ha sempre espresso il grande desiderio di sposare Nello. A proposito del matrimonio, il ragazzo ha rivelato: "L’intenzione c’è sempre e non appena Carlotta tornerà a casa mi sono promesso di farle la fatidica proposta di matrimonio. Ci tiene tanto e lo stesso vale per me. Preferisco farla in forma privata. Oggi con il problema del covid sarei costretto a farle la proposta dietro un vetro, ma queste cose nono mi piacciono. Adoro fare le cose in grande e anche la promessa sarà così".

