Grande Fratello Vip, nella Notte alcuni gieffini urlano l'Ave Maria: Stefania Orlando insorge

Stefania Orlando, infastidita da Paolo Brosio e Patrizia De Blanck che urlano l'Ave Maria al Grande Fratello Vip, insorge contro i gieffini.

Revival di Jesu Christ Superstar nella Casa del Grande Fratello Vip? Paolo Brosio e alcuni inquilini della Casa hanno iniziato a pregare urlando, intonando con fervore l’Ave Maria. Stefania Orlando e i componenti della camera blu sono sconvolti e la showgirl minaccia di insorgere contro la spettacolarizzazione della fede.

Grande Fratello Vip, Paolo Brosio guida una Preghiera che diventa tifo da stadio

Nella Casa del Grande Fratello Vip scoppia la polemica. Nella notte, alcuni protagonisti del reality show si sono raccolti per pregare tutti insieme. Questa consuetudine si era già consolidata già dai primi giorni di permanenza a Cinecittà, quando Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò hanno iniziato a recitare preghiere prima di coricarsi. Ora, che in gioco è entrato anche Paolo Brosio la litania lenta e sommessa della comari della Casa è diventata un urlo da stadio. Brosio, forse ancora ferito per lo scherzo telefonico che poteva cambiargli la vita, ovvero quando ha creduto di parlare con il Papa in persona, ha portato con sé una ventata di vigore nella fede e ha deciso di assumere il ruolo di direttore d’orchestra, guidando i gieffini più devoti nelle preghiere serali. Quando dalla camera gialla, tuttavia, hanno iniziato ad accavallarsi urla inaudite che hanno preso il posto di una normale recita dell’Ave Maria, i coinquilini della camera blu sono rimasti sconvolti da cotanto fervore cristiano. Stefania Orlando, in particolare, si è detta contraria alla spettacolarizzazione della fede, che non tiene conto del fatto che in Casa, come tra il pubblico numerosissimo che segue con passione la quinta edizione del Gf, potrebbero esserci fedi diverse e persino atei.

Stefania Olrando contro Paolo Brosio al Gf Vip

La Orlando è balzata giù dal letto, abbandonando la sua posizione, per lamentarsi delle urla dei gieffini, infervorati dalla presenza di Brosio. La showgirl ha commentato sarcastica: “Io porto rispetto, però non è uno spettacolo dai. Io adesso glielo vado a dire. Urlare così… Non è che siamo cantando Maracaibo”. La Orlando si è detta pronta a fare incursione in terra nemica quando Tommaso Zorzi, forse intravedendo la possibilità di dare vita ad una Crociata che avrebbe messo in cattiva luce l’amica e acceso gli animi in Casa, l’ha bloccata prontamente. L’influencer ha consigliato all’amica di dare a Brosio il tempo di ambientarsi per poi protestare. Nel frattempo, Dayane Mello ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere minacciando di lasciare per sempre il Gf Vip. La modella, sebbene abbia cercato di farsi sostenere dalla fede, non riesce più a sopportare la lontananza dall'amata figlia Sofia e vorrebbe poterla riabbracciare al più presto.

