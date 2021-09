Grande Fratello Vip, nel cast un Modello dal passato particolare: ''Moriva di fame nel deserto e ora…''

Gossip TV

Nel cast del Grande Fratello Vip anche Samy Youssef, il volto di Moschino.

Continuano ad arrivare nuova indiscrezioni sul cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sembra che nella Casa di Cinecittà farà il suo ingresso anche Samy Youssef, modello affermato e volto della popolare maison Moschino, pronto a condividere la sua unica e toccante storia personale.

Grande Fratello Vip, Samy Youssef nel cast!

Alfonso Signorini è pronto a vestire i panni di direttore d’orchestra per inaugurare la sesta edizione del Grande Fratello Vip, certo di aver formato un cast in grado di sorprendere, creare dinamiche e incuriosire il pubblico di Canale5. Nelle ultime ore sono arrivate diverse indiscrezioni sui concorrenti della nuova stagione del reality show, insieme alla conferma della presenza di Jo Squillo. Mentre le due figlie d’arte, ovvero Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e Jasmine Carrisi (figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso) hanno rinunciato all’opportunità, nel cast ci saranno l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, la mitica Katia Ricciarelli, l’ex Miss Italia e volto di Temptation Island Manila Nazzaro, la regina dei reality show Soleil Sorge, l’ex di Mario Balotelli, Raffaella Fico.

Assicurata anche la presenza di Giucas Casella e di Gianmaria Antinolfi, imprenditore partenopeo famoso per essere stato una fiamma di Belen Rodriguez dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Ora, stando a Blogo, tra i concorrenti ufficiali del GF Vip figurerebbe anche un modello piuttosto famoso, ovvero Samy Youssef il volto della maison Moschino. L’affascinante modello ha un passato molto particolare alle spalle, che potrebbe essere totalmente svelato in Casa. Classe 1995, nato a Sharm El Sheik, Samy lasciò il suo Paese per scappare alla fame, giungendo in Italia con un barcone. Lo Youssef fu uno dei pochi a sopravvivere alla traversata, e in Italia ha trovato il riscatto che meritava.

