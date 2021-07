Grande Fratello Vip, nel cast Manila Nazzaro e l’ex di Belen Rodriguez!

Gossip TV

Giungono nuove indiscrezioni sul cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

C’è grande fermento per il debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il successo delle ultime due stagione del reality show, Alfonso Signorini dovrà alzare l’asticella e accaparrarsi Vipponi in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico di Canale5. Stando alle ultime indiscrezioni, il presentatore avrebbe messo gli occhi su Manila Nazzaro, ex Miss Italia, e su Gianmaria Antinolfi, ex fiamma di Belen Rodriguez.

Anticipazioni Gf Vip: nel cast anche Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi

Alfonso Signorini ha evitato apparizioni sul piccolo schermo negli ultimi mesi, spiegando di voler lavorare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, senza rischiare una sovraesposizione mediatica. Il presentatore sta cercando i concorrenti perfetti, per creare un cast variegato e intrigante, capace di catturare gli spettatori. La posta in gioco, visto il successo incredibile delle ultime due edizioni del reality show, è molto alta ma Signorini sembra non essere minimamente in difficoltà. Il conduttore, infatti, ha già contattato diversi volti noti dello spettacolo e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe messo gli occhi su due concorrenti molto particolare.

Nel cast del Gf Vip, infatti, ci potrebbe essere anche la bellissima Manila Nazzaro, eletta Miss Italia nel 1999, e recentemente acclamata in Tv grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, in coppia con il compagno Lorenzo Amoruso. “Manila Nazzaro è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Una fonte accreditata ci ha rivelato che la 43enne conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip. Ha superato i provini! Eletta Miss Italia 1999, l’unica proveniente dalla Puglia, l’ex modella originaria di Foggia è pronta per un altro reality show di Canale 5 dopo l’esperienza in coppia con il compagno, il dirigente sportivo ed ex calciatore del Bari Lorenzo Amoruso”, fa sapere il portale IGossip.

Ma non è finita qui: nel cast, infatti, figura anche un’ex fiamma di Belen Rodriguez. Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, imprenditore partenopeo che, stando ad Oggi sarebbe pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà. Così, mentre Belen fa le presentazioni ufficiali per la nascita di Luna Marì, Antinolfi potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti scelti da Signorini.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.