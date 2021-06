Grande Fratello Vip, nel cast la figlia di Asia Argento e Morgan? L’indiscrezione

Gossip TV

Sembra che Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, potrebbe entrare a far parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che si prepara a debuttare a settembre su Canale5. Alfonso Signorini potrebbe aver messo gli occhi sulla figlia di Asia Argento e Morgan, Anna Lou Castoldi, da aggiungere alla rosa dei suoi Vipponi.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuole Anna Lou Castoldi nel cast?

Fervono i preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ha conquistato il pubblico di Canale5. Dopo due edizione a dir poco strepitose, per il presentatore non sarà facile trovare Vipponi in grado di reggere il confronto, ma Signorini non si lascia scoraggiare ed è già al lavoro per chiudere alcune trattative. Dopo insistenti rumors, che l’avrebbero voluta nella Casa di Cinecittà a settembre, Arianna Romero ha rotto il silenzio parlando della sua partecipazione al programma. Aleggia in mistero, invece, sulla presenza di Katia Ricciarelli che, stando alle indiscrezioni, sarebbe stata contattata da Alfonso ma che continua a tergiversare sull’argomento, creando confusione tra il pubblico.

Nel frattempo, sembra che nel cast ci sarà anche la figlia di due personaggi molto discussi dello showbitz: Asia Argento e Morgan. "Sono partite le selezioni per la nuova edizione del “Grande Fratello Vip” in onda da settembre su Canale 5. Alfonso Signorini non si smentisce e sta già scaldando i motori con un cast eccezionale come solo lui è in grado di fare. Secondo alcune nostre fonti sembrerebbe che i personaggi facciano la fila per partecipare alla sesta edizione del reality condotto dal direttore di Chi. Questa volta ad avere la meglio è stata Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che sarà una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia”, fa sapere Whoopsee. Nessuna conferma dalla diretta interessata ma, si sa, l’effetto sorpresa è la miglior arma quando si partecipa ad un reality show.

