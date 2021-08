Grande Fratello Vip, nel cast due ex allievi di Amici!

Gossip TV

Nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip ci saranno Luca Vismara e Moreno, cantanti di Amici.

Fervono i preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà a settembre in prima serata su Canale5. Alfonso Signorini sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del cast, e sembra che ci saranno anche due cantanti di Amici nella casa più spiata d’Italia. Ecco di chi si tratta.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, Moreno e Luca Vismara nel Cast

Alfonso Signorini è pronto a debuttare con la sesta edizione del Grande Fratello Vip, preannunciando che questa volta non ci saranno influencer nella casa di Cinecittà. Il presentatore odia ripetesi e vuole assicurare al pubblico di Canale5 una stagione indimenticabile, con un cast nuovo di zecca. Nelle ultime settimane, mentre Signorini lavorava agli ultimi ritocchi prima della messa in onda del reality show, si sono susseguite diverse fughe di notizie sui Vipponi che avrebbero varcato l’iconica porta rossa.

Sembra che al Gf Vip ci sarà Giucas Casella, l’illusionista più famoso del piccolo schermo, ma anche due ex allievi di Amici, il talent show di Maria De Filippi. A darne annuncio è il settimanale Oggi, che conferma la chiamata di Alfonso a Luca Vismara e Moreno. Il primo è stato già protagonista di un reality, arrivando in finale a L’Isola dei Famosi dopo un percorso decisamente duro. Moreno, invece, si è eclissato da diverso tempo ma ha all’attivo ben tre album e gode ancora dell’amore incondizionato dei fan.

I due cantanti non hanno commentato i rumors sulla partecipazione al programma, mentre chi vorrebbe veramente esserci è Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, dopo aver consolidato la sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso a Temptation Island, si vorrebbe mettere in gioco e mostrare un nuovo lato di sé. C’è da dire che, nel corso degli ultimi mesi, diversi volti noti dello showbitz si sono candidati come concorrenti ma chissà chi tra loro sarà stato scelto da Signorini.

