Grande Fratello Vip, "Ne parliamo con i miei Legali": Francesco Oppini minaccia Tommaso Zorzi

Francesco Oppini, furioso con Tommaso Zorzi per lo scherzo organizzato al Grande Fratello Vip, minaccia di ricorrere a vie legali.

Lo scherzo di Tommaso Zorzi ha fatto infuriare Francesco Oppini. Il concorrente si sfoga con gli inquilini del Grande Fratello Vip e minaccia di ricorrere a vie legali contro l’influencer. I commenti di Elisabetta Gregoraci e Enock Barwuah infiammano ancora di più il figlio di Alba Parietti, e i telespettatori trovano che sia tutto, troppo, esagerato.

