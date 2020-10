Grande Fratello Vip, nausee e Test di Gravidanza: una Concorrente è Incinta?

Gossip TV

Prima di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip, Myriam Catania ha avuto molte nausee e i telespettatori sospettano che l'attrice potrebbe essere incinta.

Nelle ultime ore un’indiscrezione sta animando i fan del Grande Fratello Vip. Sembra, infatti, che una delle concorrenti del reality show, condotto da Alfonso Signorini, abbia avuto forti nausee e che si sia pensato di sottoporla ad un test di gravidanza. Di chi si tratta?

Grande Fratello Vip, una concorrente è incinta? Nausee e Test di gravidanza

La quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere considerata straordinaria per tante motivazioni. Innanzitutto, i concorrenti sono entrati in Casa nel bel mezzo della pandemia da Covid che, seppur meno virale rispetto a pochi mesi fa, riesce ancora a far tremare l’Italia. A Cinecittà, inoltre, c’è stato il grande ritorno della coppia madre-figlia dopo l’edizione che vide protagoniste le Mosetti, grazie all’ingresso di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Per non parlare della presenza in studio di Antonella Elia, la prima ad essere stata promossa da concorrente ad opinionista, con il favore del pubblico.

Ma c’è qualcos’altro che potrebbe rendere unica questa stagione del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Nell’ultima settimana, Myriam Catania ha confessato di avere fortissime nausee e di avvertire sintomi che ricordano quelli della gravidanza. La gieffina ha confessato tutto ai suoi compagni di viaggio, che si sono allarmati al punto che la redazione ha pensato di sottoporre la Catania ad un test di gravidanza, per scongiurare ogni ipotesi.

Myriam Catania incinta? I sospetti sulla concorrente del Grande Fratello Vip

Sfortunatamente, non c’è stato il tempo di scoprire se Myriam sarebbe stata la prima concorrente nella storia del GFVIP ad essere incinta, dal momento che l’attrice è stata eliminata del corso della Puntata di ieri, lunedì 12 ottobre 2020. Myriam è apparsa molto serena per l’eliminazione, dato che non aveva mai nascosto di sentirsi fuori posto in Casa e di voler riabbracciare al più presto il compagno e il figlio.

“Mi sono lanciata in questo gioco e mi sono divertita ma il mio posto non è qui", ha ammesso candidamente la concorrente. In studio, accolta da Signorini, la Catania ha detto addio all'esperienza con un litigio, provocato dalle parole di Franceska Pepe. A pochi giorni dall'inaspettata proposta di matrimonio, la concorrente ha abbandonato il reality show e ora avrà il tempo di approfondire la sua condizione.

