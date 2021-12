Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo fa piangere Valeria Marini (VIDEO)

Gossip TV

Valeria Marini, furiosa per le parole di Nathaly Caldonazzo, si scontra con l’attrice poi scoppia in lacrime al Gf Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso Nathaly Caldonazzo, aggiungendosi al già considerevole numero di prime donne a Cinecittà. L’attrice sembra non riuscire ad andare d’accordo con Valeria Marini che, scoppiando in lacrime, l’accusa di averla offesa senza motivo. Ecco cosa è successo tra le due effervescenti gieffine.

Grande Fratello Vip, l’ira di Valeria Marini

Valeria Marini, la stellare Queen che anche in questa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso in Casa per svegliare gli animi più sopiti, ha qualche problema di convivenza con Nathaly Caldonazzo. Mentre Lulù Selassié volta le spalle a Sophie Codegoni per proteggere la sorella, tra le due prime donne della casa la tensione è alle stelle. Le donne della casa sono intente a sistemare l’acconciatura, in vista della puntata di questa sera su Canale5, e Marini sbotta contro Nathaly, arrivando a scoppiare in lacrime per il nervosismo.

“Lei fa tutta la carina ma non lo è, neppure con me che l’ho sempre aiutata. Tu mi hai detto che sono pazza, poi dici a Giacomo che speri che io me ne vada questa sera. Non ti permettere di offendere, questo è il ringraziamento per avermi aiutato. Tu mi hai aggredito. Io non sono in competizione con nessuno, tantomeno con te, e pazza non me lo dici perché è un’offesa”, ha ammesso Valeria fuori di sé. In tutta risposta, Nathaly ha ascoltato le lamentele della showgirl, piuttosto annoiata, per poi lasciare la stanza dopo aver dichiarato che la gieffina l’ha insultata per prima dandole della “rompi***le”.

“Sono stanca anche io, sono tre notti che non dormo. Mi sono offesa. Ma come si permette di dirmi che sono esaurita e pazza? Da quando è arrivata mi ha preso di mira, questo è il ringraziamento”, ha continuato Marini, consolata da Manila Nazzaro che le ha consigliato di non cedere alle provocazioni.

