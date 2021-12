Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo contro Valeria Marini: ''Non farò l’ipocrita''

Gossip TV

Nathaly Caldonazzo non è stata accolta nel migliore dei modi dalle inquiline del Grande Fratello Vip, che si sono schierate tutte dalla parte di Valeria Marini.

L’ingresso di Nathaly Caldonazzo nella casa del Grande Fratello Vip ha portato scompiglio tra le inquiline di Cinecittà. Nonostante l’attrice si sia messa a disposizione, aiutando con le faccende domestiche e ascoltando pazientemente gli sfoghi di chi popola la casa ormai da diversi mesi, Valeria Marini è diventata la sua nemica numero uno. Delusa per le accuse della showgirl e per il fatto che nessuna l’abbia difesa, Caldonazzo si sfoga.

Grande Fratello Vip, lo sconforto di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo ha accettato di prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip per mettersi in gioco in un reality show complesso, talvolta faticoso dal punto di vista emotivo. In casa, Nathaly si è scontrata con Valeria Marini, che è scoppiata in lacrime accusando l’attrice di averla deliberatamente insultata. Dopo il nuovo confronto in puntata, Caldonazzo è giù di morale e confida a Miriana Trevisan di non voler discutere per queste piccolezze.

“Da alcune persone, che già conoscevo, non mi aspettavo questo. Siamo donne, ormai siamo grandi. Dal nulla si è voluto creare un caso, non mi piace litigare, non esaspero mai nulla e mi sono trovata in prima serata a dover parlare di che poi? Era una coalizione totale”, ha confidato Nathaly senza celare la sua profonda delusione. “Lo so, però qui devi trovare il modo e ho capito i meccanismi. Se non vi traducete, come in famiglia, succede questo. Fai un tentativo, parti da presupposti che è così e basta, come fa lei”, ha cercato di incoraggiarla Miriana Trevisan.

Nonostante le parole della showgirl, Caldonazzo rimane ferma sul suo punto: “Io sono qui per far conoscere me, per vivere il mio Grande Fratello. Non ci sto. È andata a piangere perché le ho dato della pazza… Lei lo rifà, non mi va di mostrare il fianco per avere indietro una finta risposta. Io la adoro a me fa ridere, però dopodomani me lo rifà. Lei fa battute gratuite, non mi va di fare l’ipocrita, se avessi fatto qualcosa so chiedere scusa. Evidentemente le piace creare queste situazione, ma gioca con un’altra perché a me non va”. Insomma la pace tra Nathaly e Valeria sembra, almeno per il momento, un miraggio.

