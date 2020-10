Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni rompe il silenzio sul presunto tradimento di Andrea Zelletta

Gossip TV

Nuovo confronto al Grande Fratello Vip tra Natalia e Andrea dopo le insinuazioni di Alice?

Le dichiarazioni dell'ex corteggiatrice Alice Fabbrica, che ha insinuato un presunto tradimento di Andrea Zelletta ai danni di Natalia Paragoni, hanno alzato un vero e proprio polverone mediatico. A chiarire meglio la situazione ci ha pensato la fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip che è intervenuta sui social per tranquillizzare i suoi fan.

Natalia Paragoni replica alle insinuazioni di Alice Fabbrica su Andrea Zelletta, nuovo confronto al Gf Vip?

Nel corso dell'ultima punata del Grande Fratello Vip, Natalia è entrata nella Casa per fare una romantica sorpresa al suo amato Andrea. A smorzare l'entusiamo della modella è arrivata Alice, che ha parlato di un comportamento non proprio corretto del tarantino. Natalia e Andrea vivono ormai una relazione stabile da quasi due anni ma a detta di Alice non sarebbe così solida visto che lui avrebbe continuato a cercarla pure dopo la scelta a Uomini e Donne.

"Ha continuato a scrivermi anche dopo che aveva iniziato una storia importante" ha confessato la Fabbrica "Alludeva a noi, al fatto che avevamo un conto in sospeso, mi ripeteva di volermi vedere. Non mi ha dimenticato, anche dopo aver scelto in tv Natalia. Così, stanca di questo atteggiamento, l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho rifiutato".

Parole che non sono passate inosservate alla Paragoni che, dopo giorni di silenzio, ha deciso di dire la sua e tranquillizzare i fan, preoccupati per le sorti della coppia. La fidanzata di Zelletta si è detta tranquilla e serena ma allo stesso tempo ha chiesto a tutti di rispettare questo momento delicato: "Sono tranquilla, rilassata. È tutto ok. Mi sono accorta che devo fare un po’ di tutorial, sono un po’ assente, ma capite il momento…". Natalia ha quindi preferito non rispondere direttamente alle pesanti insinuazioni di Alice. Molto probabilmente lo farà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, quando Andrea verrà informato della situazione da Alfonso Signorini.

