Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo la diffide al Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore la notizia della diffida di Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip ha fatto il giro del web. La fidanzata di Andrea Zelletta ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, ribadendo poi l’amore che la lega al concorrente della quinta edizione del reality show di Canale5, con una bella foto di famiglia.

Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo la Diffida

Natalia Paragoni è stanca di dover giustificare la sua vita privata in diretta tv e per questo ha deciso di diffidare la redazione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime Puntate del reality show di Canale5, infatti, si è parlato molto del biglietto enigmatico che Natalia ha inviato ad Andrea durante le festività natalizie che ha fatto nascere non pochi interrogativi nel pubblico e nel diretto interessato.

Quando Dayane Mello ha raccontato che da tempo circola una voce sospetta sulla Paragoni, che a Capri avrebbe incontrato a cena un uomo e avrebbe accettato da lui costosi regali, i dubbi dello Zelletta si sono momentaneamente moltiplicati. Dopo aver riflettuto a lungo, Andrea ha ribadito di credere nella buona fede della sua fidanzata e l’incontro durante la diretta a dissipato ogni dubbio dalla mente dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Lo sfogo di Natalia Paragoni su Instagram

Subito dopo la Puntata, tuttavia, Tommaso Zorzi ha fatto notare che Andrea sembrava tornato ad avere qualche sorta di ansia nei confronti della sua fidanzata ma lui si è giustificato confessando di essere semplicemente frastornato. Poi, la battuta finale di questa intricata vicenda: Natalia diffida il Gf Vip e la redazione è costretta a tacere sulla questione.

Poche ore fa, la Paragoni ha rotto il silenzio su Instagram e ha scritto: “Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea”. Alle parole della corteggiatrice è seguita una foto di famiglia, che comprende anche Andrea in un momento di pura felicità. Ci sono nuovi colpi di scena in arrivo?

