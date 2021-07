Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni nel Cast? Andrea Zelletta commenta: “Non so come reagirei”

Gossip TV

Andrea Zelletta parla della possibilità che la fidanzata Natalia Paragoni entri nel cast ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Andrea Zelletta è uscito vittorioso dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista pugliese ha deciso di dare una volta alla sua carriera, abbandonano quella di modello, sempre supportato da Natalia Paragoni. La coppia, dopo aver festeggiato il secondo anniversario, sogna un futuro insieme ma non è escluso che la Paragoni sia anche interessata a seguire le orme del pugliese, prendendo parte a qualche reality. Come reagirebbe Andrea se Natalia accettasse di entrare nel cast della nuova edizione del Gf Vip?

Andrea Paragoni fa una confessione su Natalia e il Grande Fratello Vip

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Tommaso Zorzi, che ora si gode l’amore di Tommaso Stanzani e il successo raccolto in Tv grazie anche alla partecipazione a L’Isola dei Famosi. L’esperienza a Cinecittà ha aiutato molto i concorrenti, che hanno preso consapevolezza di sé stessi e dei loro desideri per il futuro. Così, Andrea Zelletta si è trovato a dare una svolta alla sua vita lasciando per sempre la carriera da modello, e gettandosi a capofitto nel mondo della musica.

L’ex tronista di Uomini e Donne può contare sul supporto della fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi. Ma cosa accadrebbe se anche la Paragoni scegliesse di allontanarsi per mesi, per prendere parte alla prossima edizione del Gf Vip? “Non so come reagirei, perché stare all’esterno è diverso da vivere un reality come protagonista. Non le vieterei nulla ma son che soffrirei alla follia per la sua mancanza […] Lei rappresenta una parte importante della mia vita. Nonostante abbia solo ventitré anni è riuscita a smussare tanti spillo del mio carattere e mi ha aiutato a crescere. È il mio presente, ma anche il mio futuro. Insieme siamo soli, ci supportiamo in ogni singola occasione e siamo sinceri l’uno con l’altra. Tra me e Natalia non ci sono segreti e la passione non si è mai spenta”, ha raccontato lo Zelletta al magazine di Uomini e Donne. Al momento, Natalia non ha fatto programmi che contemplino un reality show, ma chissà!

