Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni difende Andrea Zelletta dalle accuse e svela un retroscena su Giulia Salemi

Gossip TV

La confessione di Natalia sui due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Andrea Zelletta è tra i concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il percorso dell'ex tronista di Uomini e Donne ci ha pensato Natalia Paragoni che, ospite di Awed e Annie Mazzola al Gf Vip Party, ha raccontato come sta vivendo queste settimane di lontananza dal suo fidanzato.

Natalia Paragoni: il percorso di Andrea Zelletta al Gf Vip e il retroscena su Giulia Salemi

"Andrea è la persona più lineare e corretta che conosco. La nostra relazione è basata sulla fiducia" ha esordito Natalia parlando della sua storia d'amore con Andrea. La fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato anche un retroscena su Giulia Salemi, avvenuto quando Giulia e Andrea dovevano partire insieme per un lavoro in Brasile: "Io la conosco ma non ci siamo mai parlate. Io le ho fatto solo una battutina. Mi sono presentata e le ho detto questa cosa. Ma era un ‘fate i bravi’ nel senso non bevete troppo e non fate troppo i matti. Lei l’ha presa come una cosa di gelosia, non so e mi ha detto 'ma chi ti fila il tuo ragazzo' una cosa così".

La Paragoni ha poi parlato del percorso di Zelletta nella Casa del Gf Vip commentando anche il modo in cui è stato spesso definito il suo fidanzato, ovvero comodino: "Non amo troppo i nomignoli e tutta questa presa in giro. Fossi stata io avrei mandato tutti a quel paese. Andrea è molto buono e rispettoso. [...] Non è una persona che ha rancore. Non odia mai nessuno. E’ una persona buona e pulita. Con Pierpaolo vedo un’amicizia importante. Sono molto simili sia di carattere che di trascorsi di vita. Sono molto agitati, sotto stress dentro. Andrea è impulsivo ed ha agito in questo modo. Pierpaolo pure. La colpa non è di nessuno. Andrea è suo amico. Sembra che l’ha tradito. Può sbagliare. Pierpaolo ho visto che ci tiene molto. Sono solo che contenta".

Leggi anche Scontro al Gf Vip tra Selvaggia Roma e Andrea Zelletta

Per quanto riguarda una sua possibile partecipazione al reality show di Alfonso Signorini, Natalia sembra avere le idee ben chiare: "Io all’inizio ho detto di sì. Vedendo questo percorso, penso nì. Lo vedo tutto un po’ trash. Si punta sul gossip, le dinamiche. Ci sono dei personaggi che non mi piacciono. All'inizio mi piaceva di più. Il Grande Fratello di qualche anno fa era più bello, più pulito".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.