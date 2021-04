Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni confessione choc: "Troppo sesso con Zelletta, mi sono infortunata"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice su Instagram: "Andrea si è dato da fare.."

Natalia Paragoni, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne fidanzata con l'ex tronista ed ex protagonista della recente edizione del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zelletta, si è lasciata andare a confessioni intime su Instagram che hanno fatto molto scalpore.

Gf Vip, Natalia Paragoni su Zelletta: "Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni..."

La giovane modella valtellinese ha trascorso un weekend alle Terme di Bormio con Andrea facendo esplodere, a quanto pare, passione e dolori. L'ex corteggiatrice, in una Ig Stories sul suo profilo ha dichiarato:

“Se devo dire la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare, ma ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato”. E ancora: “Mi sa che ho fatto qualche movimento strano e così è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua. No, dai, facciamo che la colpa è 50/50. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico. Se vuole ve li dirà Andrea…”

Dolori che hanno spinto l'ex corteggiatrice a recarsi in farmacia per applicare dei cerotti sulla schiena dolorante. Le confidenze intime di Natalia hanno fatto storcere il naso a molti utenti e non solo. L'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Kascella, ha dichiarato: "Ma veramente dobbiamo stare lì a prendere il telefono e dire perché Andreuccio si è impegnato? e Che ca** ce ne frega a noi non ce lo metti?". Anche l'ex corteggiatrice Beatrice Buonocore ha commentato la Paragoni: "Perché parlate di sesso se è una cosa intima?" .E ancora, l'ex tronista Jessica Antonini: "La poraccitudine nel raccontarlo, che brutta cosa, mamma mia.."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.