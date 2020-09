Grande Fratello Vip, Myriam Catania scoppia in Lacrime e vuole lasciare la Casa (VIDEO)

Gossip TV

Myriam Catania ha un crollo emotivo e si sfoga con Stefania Orlando, minacciando di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip a causa della mancanza del figlio.

Momento di forte sconforto per Myriam Catania nella casa del Grande Fratello Vip. La doppiatrice scoppia in lacrime e si getta tra le braccia di Stefania Orlando in cerca di conforto, chiedendo all’amica di nominarla perché vuole abbandonare il reality show, condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Myriam Catania vuole lasciare la Casa: il pianto disperato

Myriam Catania sembra essersi integrata perfettamente nella Casa del Grande Fratello Vip. La nota doppiatrice ed ex moglie di Luca Argentero, fa sorridere ed emozionare e il pubblico apprezza il suo modo genuino di essere prima donna. I compagni di viaggio, sebbene le abbiano rimproverato di porsi sempre da pacere anche nelle situazioni dove il suo intervento non è richiesto, tengono in considerazione Myriam e la vedono come un punto di riferimento.

Dopo essere stata cacciata da Enock, tuttavia, la Catania ha un momento di crollo emotivo. La gieffina, mentre si trova in cucina con alcuni coinquilini, scoppia in un pianto disperato e si accascia tra le braccia di Stefania Orlando. Secondo Myriam, il suo tempo al GF Vip è scaduto e la sua presenza a casa al fianco del figlio Jacques è più importante della sua permanenza nel gioco. Myriam è veramente molto scossa per la mancanza dei suoi affetti e la Orlando cerca di farla ragionare, spiegandole che il gioco inizia ora e che non può arrendersi perché suo figlio sta benissimo.

La Catania, tuttavia, sembra essere irremovibile. L’attrice, infatti, è decisa a chiedere al gruppo di essere nominata per lasciare il reality show e riunirsi ai suoi affetti. Stefania non appoggia l’idea della compagna, che sembra stizzita dalla presentatrice e continua a sostenere di aver capito molte cose durante la breve permanenza in Casa. Insomma, Myriam è decisa ad abbandonare il Grande Fratello e chissà che non annunci proprio oggi, durante la Puntata, di aver preso una decisione.

