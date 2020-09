Grande Fratello Vip, Morgan e Giulio Berruti nel cast? Ecco cosa è successo al colloquio con Alfonso Signorini

Gossip TV

Svelati alcuni retroscena inediti sul cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

È iniziato il conto alla rovescia per la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. I concorrenti del reality show di Alfonso Signorini sono stati svelati ma, nelle ultime ore, sono emersi altri due nomi molto noti del mondo dello spettacolo, ovvero quelli di Morgan e Giulio Berruti.

Morgan e Giulio Berruti al Gf Vip? L'indiscrezione

A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello Vip, TvBlog ha svelato un'interessante retroscena sulla partecipazione di Marco Castoldi, in arte Morgan, e l'attore Giulio Berruti al programma: "Due vip che hanno effettuato un colloquio/chiacchierata con il direttore artistico del programma Alfonso Signorini ed i suoi autori. Si tratta di due nomi di peso e partiamo subito dal primo che qualora faccia parte davvero del cast, saprà certamente dare soddisfazioni sia al pubblico che agli addetti ai lavori, giornalisti e blogger in primis".

"Il riferimento è a Marco Castoldi, in arte Morgan da Milano. Presentare Morgan e scrivere la lista di programmi a cui ha partecipato è quasi superfluo, sopratutto per un pubblico attento come quello composto dai nostri lettori. Morgan sarebbe certamente un colpaccio per Signorini e già si potrebbe scommettere su quanto 'possa durare' all'interno della casa più spiata d'Italia. [...] Il secondo nome è pure quello di un personaggio ormai piuttosto popolare, si tratta del bell'attore Giulio Berruti da Roma. Giulio lo abbiamo visto brillare con tutto il suo talento e sopratutto con tutta la sua bellezza, per altro sottolineata spesso da Selvaggia Lucarelli che lo doveva settimanalmente giudicare nello show tersicoreo di Rai1 Ballando con le stelle. Berruti nelle ultime settimane è stato protagonista nei settimanali di gossip per una liaison con l'ex ministro Maria Elena Boschi" ha riportato il sito di gossip.

L’ipotesi Berruti è comunque molto allettante visto che la sua partecipazione al Grande Fratello Vip aggiungerebbe un elemento politico al programma, dettato dal suo legame con la Boschi. Morgan e l'attore varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Staremo a vedere. Una cosa è certa, come anticipato da Tvblog, quest'anno non ci sarà nessuna conferenza stampa di presentazione del reality.

