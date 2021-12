Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan spiazza Biagio D’Anelli: ''Ti amo, ma tu mi rifiuti''

Gossip TV

Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli, new entry nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli è finito al centro delle attenzioni di Miriana Trevisan, che si è immediatamente mostrata coinvolta dall’affascinante gieffino. Tra una coccola e l’altra, Miriana ha confidato di essere innamorata di Biagio, peccato che lui sia felicemente fidanzato.

GF Vip, Miriana Trevisan: dichiarazione shock a Biagio D’Anelli

Tra una lite con Soleil Sorge e l’altra, Miriana Trevisan ha messo gli occhi su Biagio D’Anelli e non fa nulla per distogliere l’attenzione dal suo palese interesse verso il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il percorso della showgirl è stato segnato dal breve e tormentato flirt con Nicola Pisu, concluso con lui furioso per essere stato preso in giro e Trevisan in lacrime, pronta ad accusare Nicola di essere un uomo rancoroso e violento. Insomma, un vero e proprio buco nell’acqua che ha diviso anche i concorrenti del Gf Vip, molti dei quali si sono scagliati apertamente contro Miriana. Mentre Alex Belli si è mostrato geloso di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, la showgirl ha iniziato a provare un certo feeling per il nuovo arrivato Biagio. Lui, dal canto suo, ama scherzare con Miriana ma continua a sostenere di essere fidanzato e innamorato di una donna, che lo attende con impazienza fuori le mura di Cinecittà. Nonostante questo, Biagio non ha mai fatto menzione con Miriana di questa fidanzata, argomento invece approfondito da Fanpage, che ha raccontato:

“Biagio D’Anelli, concorrente del Grande Fratello VIP, non appena entrato nella Casa si è subito ambientato legando in particolare con Miriana Trevisan. È bastata una sola settimana per dare vita ad un particolare feeling, descritto da loro come ‘splendida amicizia’ ma i telespettatori ed Alfonso Signorini vorrebbero vederci più chiaro soprattutto dopo quei strani movimenti sotto le coperte. La verità è che Biagio D’Anelli fuori dal reality è impegnato in una relazione a distanza con una bellissima donna, Silvana Curcio. La love story fu resa pubblica nel 2019 dal personaggio televisivo che, ospite di Barbara d’Urso nel salotto di Pomeriggio Cinque, rivelò per la prima volta di essersi innamorato. Negli ultimi giorni ha parlato della sua storia d’amore anche nella Casa più spiata d’Italia”.

Chissà se Silvana Curcio si farà sentire, dopo aver visto i video di Biagio e Miriana insieme sotto le coperte, intenti a mettere in atto strani movimenti, che di certo non sono passati inosservati ai fan del GF VIP.

