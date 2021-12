Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sotto le coperte con Biagio D’Anelli: ''È una cosa intima''

Gossip TV

Biagio D’Anelli racconta agli inquilini del Grande Fratello Vip cosa è successo sotto le coperte con Miriana Trevisan.

Dopo aver detto addio a Nicola Pisu, tra burrascose liti e accuse pesantissime, Miriana Trevisan sembra aver trovato un nuovo interesse romantico nella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Biagio D’Anelli, che ha attirato sin dal primo momento l’attenzione della bella showgirl. I due hanno trascorso del tempo da soli sotto le coperte e gli inquilini di Cinecittà hanno deciso di interrogare Biagio, costringendolo a rivelare cosa è successo con Trevisan.

GF Vip: cosa è successo, sotto le coperte, tra Miriana e Biagio?

Il percorso di Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip è ricco di colpi di scena. La showgirl è stata eliminata ma è tornata immediatamente a Cinecittà grazie al ‘biglietto di ritorno’, per la gioia di alcuni inquilini e la rabbia di altri. Miriana è stata ampiamente criticata per il rapporto con Nicola Pisu, accusata di aver illuso il gieffino per poi scaricarlo senza pietà, lanciando anche insinuazioni pesanti sul suo conto. Tra una discussione e l’altra, Trevisan non ha mai permesso a nessuno di metterla all’angolo e, dopo una sana dose di lacrime derivate dalla frustrazione di essere spesso oggetto di critiche, ha ripreso coraggio ed è tornata ad essere tra le personalità più forti e controverse della sesta edizione del GF Vip.

Pochi giorni fa, ha fatto il suo ingresso in Casa l’affascinante Biagio D’Anelli, che sembra aver stregato Miriana. La showgirl, dopo un’accesa discussione con Maria Monsè, infatti, si è lasciata andare con Biagio e i due sono finiti sotto le coperte insieme. Un fatto che non è sfuggito ai fan, così come ai concorrenti del reality show di Canale5, che hanno chiesto spiegazioni su quanto accaduto tra i due. A sorpresa, Biagio ha rivelato una versione, decisamente poco romantica e passionale, del suo incontro nel letto di Miriana.

“Lo vedo che siete un po’ maliziosi. Sì, ero sotto le coperte con Miriana Trevisan… In pratica aveva un pelucchio dei vestiti al naso e non sapevo come dirlo o toglierglielo. Allora ero nel letto con lei e l’ho coperta e le ho detto ‘togli sto coso, fai fare a me’. Lei mi ha detto a voce alta ‘cosa fai? Questa è una cosa molto intima’. Per questo pensavano tutti altro. L’ho anche presa un po’ in giro […] Ma davvero si tratta di questo”, ha rivelato D’Anelli. Insomma, non certamente l’incontro passionale che tutti noi ci aspettavamo ma chissà che da un pelucchio nel naso non possa nascere l’amore.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.