Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sbotta: ''Non ho mentito''

Gossip TV

Miriana Trevisan giustifica il suo tentennamento durante le Nomination.

Miriana Trevisan si è fatta influenzare durante le Nomination? Dopo la strigliata di Alfonso Signorini in diretta tv, la showgirl ha fatto il nome di Gianmaria Antinolfi e, conclusa la puntata del Grande Fratello Vip, ha voluto spiegare le proprie ragioni. Alex Belli, tuttavia, non sembra credere alle parole della collega.

Grande Fratello Vip, Alex Belli mette in dubbio Miriana Trevisan

Ormai siamo abituati ai meccanismi del Grande Fratello Vip e, anche se tutto può cambiare da un momento all’altro, sappiamo che il televoto del lunedì non decreta alcun eliminato. Miriana Trevisan, preferita dal pubblico durante la settimana, ha avuto il compito di indicare chi tra Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu meritava di andare in Nomination diretta, rischiando di lasciare per sempre la casa nel corso della prossima puntata. La showgirl si è mostrata riluttante e Alfonso Signorini l’ha interrotta in diretta, rivelando di aver ascoltato il suggerimento di Soleil Sorge, che ha chiesto di fare il nome di Gianmaria.

Dopo lo scontro con la fidanzata Greta Mastroianni, subissata di critiche dai gieffini, la Sorge ha forse pensato di potersi liberare del fantasma del suo ex. Miriana, colta in fallo, ha fatto il nome di Andrea salvo poi tornare sui suoi passi e nominare l’Antinolfi. Il Gf Vip ha accettato il repentino cambiamento di opinione della Trevisan, ma il pubblico ne è rimasto spiazzato. Parlando con Alex Belli, Miriana ha voluto spiegare il suo punto di vista: “A me lui ha guardato, quando gli è stato detto di rimanere un’altra settimana, mi ha guardato come dire… Tiè! Poi, che io sia romantica e tutto, per carità quello sono io. In un’altra situazione, come quando Clarissa mi ha detto che avrebbe voluto uscire, le ho detto non esci. Io nel mio fantastico mondo, non ho mentito. Avrei mentito votando Andrea”.

La versione dei fatti di Miriana, tuttavia, non convince Alex Belli che la riprende duramente e le consiglia di agire diversamente, per non passare come una persona falsa. “Ti dico la verità faccio fatica a capirlo. Io ti invito a ragionare sulla base del cuore e degli accadimenti. Devi riaccreditare il tuo onore”, ha commentato il Belli.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.