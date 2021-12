Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sbotta contro Maria Monsè: ''Metti zizzania''

Gossip TV

È scontro tra Maria Monsè e Miriana Trevisan, che difende Sophie Codegoni e le principesse Selassié.

Nella casa del Grande Fratello Vip si discute dei gruppi che si sono formati dopo mesi di convivenza e Maria Monsé coglie la palla al balzo, parlando molto male di Sophie Codegoni e delle principesse Selassié. Furiosa con la nuova arrivata, Miriana Trevisan l’affronta e lancia accuse pesanti.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Maria Monsé: è scontro

La presenza di Maria Monsé nella casa del Grande Fratello Vip non sembra essere molto gradita agli inquilini di Cinecittà, in particolare alle sorelle Selassié e a Sophie Codegoni. Dopo aver origliato il confessionale della gieffina, Lulù si è scagliata contro Maria, accusandola di parlare male di lei alle sue spalle, minimizzando la gravità dell’attacco di panico che ha avuto durante l’ultima puntata del GF Vip. Da quel momento la guerra è stata ufficialmente aperta e Maria ha rivelato a Miriana Trevisan che le Selassié e Sophie parlano male anche di lei. “Sophie no, è durissima e prende le sue decisioni. Tanto tu sei sempre di parte. Tu ti stai vendicando contro una ragazza di vent’anni, ma basta”, ha sbotto Miriana ascoltando le lamentele di Maria.

“Io sono entrata in camera, ho visto la sua valigia che era disordinata, quasi zingaresca. Mi ha detto che sono gentile perché sono falsa, non si fida e sono odiosa. Io le volevo solo piegare i vestiti…”, ha spiegato Monsè. “Questa cosa di Sophie che difende le Selassié non è vero. Perché non può dirti che le sei antipatica a pelle? Soleil lo dice al mondo”, ha fatto notare Miriana decisamente infastidita per questi giudizi. “Io le ho detto solo che, visto che io lo giudico offensivo, spero che qualcuno le dica altrettanto così capisce la sensazione non bella. Io non mi dispero, sto meglio di prima perché sono cadute le maschere e mi sento più rilassata. Quando tu sei uscita, loro che dicono di essere amiche, erano belle rilassate e sono false”, ha continuato Maria imperterrita, certa che le due giovani stiano facendo di tutto per farla litigare con Miriana.

“Ma tu capisci che senso ha dire ora questa cosa? Tu mi hai voluto dire una cosa che hanno detto a te, sei maliziosa. Che ca**o te ne frega, fammi finire di parlare Maria. Lulù e Sophie, stanotte sotto le coperte, lo hanno chiesto a me. Tu stai vendendo dei mostri, con me sono dolcissime. A me non piace questo di te, che vieni a riportare cose che non sai. Stai spettegolando anche tu adesso, siamo tutte pettegole - ha puntualizzato Trevisan - Stai mettendo zizzania tra me e lei, che ha già tanti problemi. Stiamo cercando di insegnare alle persone a non fare a gare di dolori. A me non frega nulla, anche se te lo avesse detto, sei tu che ti senti in una gara”. Miriana non crede alle parole di Maria e lascia la stanza alterata, certa che la gieffina stia travisando l’intera situazione.

