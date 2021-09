Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan rivela: "Potrei avere dei momenti di smarrimento" (VIDEO)

Gossip TV

Arriva sui social il video di presentazione ufficiale di Miriana Trevisan.

È tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Intanto, nelle ultime ore, la produzione ha pubblicato sui social il video di presentazione ufficiale di Miriana Trevisan, showgirl di successo ed ex compagna del cantante Pago.

Il video di presentazione di Miriana Trevisan

"Il mio motto è 'ama il tuo prossimo come te stesso', non 'annulla te stesso per il tuo prossimo'. Non sono fissata con i social, però dentro la Casa potrei avere dei momenti di smarrimento perché in realtà i social sono un grande specchio" ha dichiarato Miriana nel video di presentazione al Grande Fratello Vip.

La Trevisan si è sbilanciata rivelando la sua attuale situazione sentimentale: "In questo momento frequento una persona. È una storia rimandata a dopo perché è passato troppo poco tempo, poi vi racconterò perché è ancora troppo fresca".

Leggi anche Botta e risposta sui social tra Soleil Sorge e Vera Gemma

Insieme a Miriana, entreranno nella Casa del Gf Vip 6: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.