Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: l’ex le scrive una Lettera, lei sbotta contro Nicola Pisu

Miriana Trevisan fa di tutto per prendere le distanze da Nicola Pisu. Nel frattempo l’ex fidanzato della gieffina le dedica una bella lettera.

Miriana Trevisan non sa più come allontanare Nicola Pisu e si vede costretta ad essere molto dura con il concorrente del Grande Fratello Vip. Mentre la showgirl mette in chiaro, ancora una volta, la sua volontà, l’ex Vito Fiusco le scrive una lettera dopo aver annunciato il fidanzamento ufficiale con Veronica Ursida, ex dama del trono over di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip, arriva una Lettera dall’ex di Miriana Trevisan

Nicola Pisu è deciso a dimostrare a Miriana Trevisan tutto l’amore che prova per lei, sebbene la showgirl sia stata chiara e abbia preso le distanze da questo rapporto. I fan del Grande Fratello Vip si sono indignati, vedendo Nicola trascorrere la notte sul pavimento, pur di poter dormire vicino a Miriana che non ha voluto condividere con lui il letto. Insomma, la situazione è sempre più complicata, soprattutto per la romana che non sa più come spiegare la propria posizione a Pisu.

“Sei ci sei sono felice, se non ci sei io sono felice e sto benissimo lo stesso. Ripeto, se non ci dovessi essere io vado avanti. Non mi posso permettere più di soffrire per nessuno, nemmeno per te. Voglio stare proprio bene anche da sola con la mia femminilità. Quindi se non ci sarai starò benone comunque”, ha sbottato Miriana lasciando senza parole Nicola, che si è affrettato a dichiarare la sua intenzione di rimanerle accanto. Mentre i tentativi di separazione della gieffina sembrano essere totalmente inutili, l’ex fidanzato Vito Fiusco ha deciso di dedicarle una lettera, difendendola anche dagli attacchi di Patrizia Mirigliani. L’uomo, attualmente impegnato con l’ex dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida, ha scritto su Novella 2000:

“Scrivo per fare chiarezza su un fatto che da giorni mi sta causando disagio e dispiacere, legato alla mia storia sentimentale – terminata da tempo – con Miriana Trevisan, attualmente ospite della Casa del Grande Fratello VIP. Con Miriana abbiamo avuto una bella relazione sentimentale, poi trasformata, dopo la separazione, in una profonda amicizia. La storia è terminata alcune settimane prima del suo ingresso nella Casa, ma pare che alcuni ritengano che tale storia sia ancora in piedi. Tanto da inviarmi, quotidianamente, sollecitazioni di dire la verità attraverso le mie pagine social, con messaggi sia privati sia pubblici, spesso anche aggressivi. Ciò, oltre a dispiacere me, è motivo di necessaria chiarezza con la mia compagna Veronica, con la quale da alcune settimane sto vivendo una bellissima relazione. La verità, cara Novella, lo ripeto: è che la mia storia con Miriana era già terminata prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip. Mi dispiace, altresì, l’atteggiamento severo della madre di Nicola Pisu. Miriana è una persona onesta e sincera. Le sono grato se potreste dare voce all’assoluta verità”. Cosa ne pensate?

