Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan incastrata, spuntano le foto di un bacio con un altro uomo

Lo scoop di Biagio D’Anelli: le foto della showgirl su Instagram.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha incalzato di domande la showgirl campana Miriana Trevisan su un presunto uomo di nome Bruno che l'aspetterebbe fuori dalla Casa. Miriana, che si è lasciata andare ad un bacio appassionato dopo il corteggiamento serrato di Nicola Pisu, ha negato di avere una relazione in corso, assicurando il conduttore e tutti i telespettatori di dire la verità. L'ex moglie di Pago, ha detto di non essere fidanzata e che il nome di Bruno le ricorda solo un suo semplice amico.

A mettere i bastoni tra le ruote, ci ha pensato l'opinionista tv, Biagio D'Anelli che su Instagram ha pubblicato due scatti intimi di Miriana in compagnia di un uomo. "Sgamata! Miriana perché non racconti la verità? Questo non è Nicola Pisu", ha scritto D'Anelli. Nelle foto, Miriana appare in ascensore abbracciata all'uomo mentre negli altri due, lo abbraccia e lo bacia.

Avrà dunque mentito la Trevisan? Non ci sono dubbi che nelle foto sia lei ma non si conosce la data di quando siano state scattate. Nel corso del prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip, Miriana verrà a conoscenza di queste foto che potrebbero smentire le sue dichiarazioni e mettere in crisi il suo attuale rapporto con Nicola Pisu? Il 32enne trentino, ha dichiarato di essersi innamorato di lei, nonostante le reticenze della madre Patrizia Mirigliani.

