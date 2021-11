Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan in lacrime per Soleil Sorge e Katia Ricciarelli: "Sono crudeli"

Gossip TV

Miriana contro Soleil e Katia al Gf Vip.

Miriana Trevisan in crisi al Grande Fratello Vip. La showgirl ed ex compagna di Pago ha rivelato di non sopportare più Soleil Sorge e Katia Ricciarelli perché continuano a criticarla e accusarla di prendere in giro Nicola Pisu.

Miriana Trevisan contro Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

A Soleil e Katia non piace il comportamento assunto da Miriana nei confronti di Nicola. Secondo le due concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, la showgirl non si starebbe comportando bene con il figlio di Patrizia Mirigliani. Accuse che hanno spiazzato Miriana che si è lasciata andare a un duro sfogo.

"Guardate è una roba assurda" ha dichiarato la Trevisan con la voce rotta dal pianto riferendosi al comportamento assunto dalla Sorge e dalla Ricciarelli nei suoi confronti "Ma dai ma vi rendete conto di quello che dicono?! Mi stanno massacrando! ‘Perché hai 50 anni’, mi hanno detto. A me adesso mancano Jo e Ainett. Sono state veramente crudeli! Sono veramente crudeli e str***e. Pensano solo a farci la paternale, educazione civica poi sono i primi a sbagliare! Mi dicono ‘tu devi comportarti così e fare questo’. Sono una donna per bene e non voglio sentire altro".

Intanto, Soleil si è confrontata con Nicola circa il suo rapporto con Miriana: "A me sembra che con te voglia la botte piena e la moglie ubriaca. Non vuole che tu sia freddo e poi però chiede la distanza. Non farla giocare con i tuoi sentimenti. Lo dico per te stesso. Che voi vi piacciate è ovvio, che lei abbia avuto momenti di debolezza può essere comprensibile, ma adesso basta. Se continua a fare questo sta giocando e mi sono rotta di giustificare certi comportamenti. Lei adesso ha delle colpe, non sei soltanto tu a fare degli sbagli".

